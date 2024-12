Medic de la Spitalul Slatina, arestat pentru luare de mită. A cerut șpagă de la un pacient în ziua de Crăciun

Medicul ortoped la Spitalul Județean Slatina a asigurat garda în prima de Crăciun, 25 decemebrie.

A cerut șpagă în ziua de Crăciun

"La data de 26 decembrie 2024, ofițerii de poliție judiciară ai Direcției Generale Anticorupție - Serviciul Județean Anticorupție Olt, la delegarea și sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Olt, au realizat prinderea in flagrant a unui medic, după ce acesta a primit suma de 2500 lei de la o persoană. Dosarul a fost înregistrat in urma unui apel efectuat la linia Call Center anticorupție 0800.806.806, în seara de 25.12.2024, de către aparținătorul unui pacient internat. Apelantul a sesizat faptul că medicul aflat de gardă la Spitalul Județean Slatina a cerut suma respectivă pentru o operație ortopedică ce urma să fie efectuată a doua zi", au transmis procurorii.

Inițial, medicul a fost reținut 24 de ore, pentru cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de luare de mită. Ulterior, pe 27 decembrie 2024, inculpatul a fost prezentat instanței cu propunere de arestare preventivă, fiind dispusă măsura arestului la domiciliu pentru 30 de zile.

