"8.500 de euro taxele universitare. 4.000 de euro pe an pentru prefectură şi 5.000 de euro pentru mine. 17.000 plus 8 fac 25. Plus încă cinci, 30. Mă arestează dacă găsesc actele astea", spune medicul. Este discuţia filmată cu o cameră ascunsă dintre un medic dentist italian, Tomasso Porra, stabilit în Timişoara, şi o echipă de jurnalişti din peninsulă. Doctorul recunoaşte că îi poate ajuta pe studenţii străni să sară peste doi ani de studiu şi să-şi ia o diplomă în medicină estetică. Preţul - 30.000 de euro.

Cum se apără medicul

Doctorul promite că face rost de documente care să ateste că examenele sunt luate, iar falşii stundenţi n-au lipsit nicio oră de la clasă. În realitate, viitorii medici care-şi plăteau diploma aşteptau atestatul acasă. Apoi, cu actele falsificate se transferau la o universitate din Italia. În schemă, dentistul italian avea complice, potrivit anchetei, o universitate din Arad. Universitatea din Arad neagă implicarea.

"O să revenim cu un comunicat oficial. Este vorba de suprapunerea unor imagini, dar ale universităţii peste o declaraţie ale unei persoane particulare", a declarat Coralia Cotoraci, rector Universitatea "Vasile Goldiș" din Arad. După ce a apărut ancheta în presa din italia, Tomasso Porra susţine că totul a făcut parte dintr-un scenariu pus la cale cu echipa de filmare. "Mi-a propus să spun asta. Am avut caiet pe care se vede în filmare, un caiet unde aveam întrebare-răspuns. Am fost lăsat să învăţ o oră, o oră jumătate. Mi-au zis totul va fi blurat. Am acceptat, aia a fost vina mea. Va fi dat în judecată. Îmi vine să plâng pentru că mi-au pătat imaginea şi nu merit chestia asta", a declarat Tomasso Porra, medic.

Reporterii Observator l-au contactat pe jurnalistul italian acuzat acum că a trucat ancheta. "E fals! Știu ca încearcă să scape spunând lucrurile astea, dar este foarte fals. Medicul Porra ar face mai bine să mărturisească cum stau lucrurile", a declarat Mattei, jurnalistul italian care i-a luat interviul. Ziaristul spune că are şi dovezi. "De la sursele mele am primit acest nume Tommaso Porra. L-am sunat pretinzând că sunt tatăl unui băiat, care nu a putut trece de examenul de specializare la chirurgie plastică la telefon, mi-a spus imediat despre faptul ca el poate să îmi obțină documente false, ca să 'sar' doi ani de chirurgie plastică. Așa că m-am decis să vin în România", a declarat Mattei, jurnalist italian. Cazul a intrat acum şi in atentia poliţistilor din Timisoara.

