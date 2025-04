"Au venit vreo 7-8 inşi şi din spate l-au luat. Şi el a fugit la mine în casă. Aveam toţi copiii în casă. Cu furci, cu topoare, cu pari. Mi-a devastat tot. Toată casa e plină de sânge", a povestit Florea Gheorghe Nicolae, fratele victimei.

Fraţii lui Marian n-au putut opri măcelul care s-a derulat sub ochii traumatizaţi ai copiilor săi, şapte la număr. Cel mai mic are doar 3 ani.

Urma să devină tată pentru a opta oară

"Au venit, au căutat în casă. M-a lovit pe mine, pe cumnata mea şi a văzut că nu e, au fugit la frate meu. A trebuit să o scoată pe nepoata mea pe geam că nu puteam nici în casă să intrăm. nici să ne apropiem măcar", a declarat Florea Corina, sora victimei.

În zadar au încercat rudele să oprească vărsarea de sânge. Înarmaţi ca în Evul Mediu, călăii bărbatului au dat în oricine le-a ieşit în cale.

"A fost organizat, eram aici cu căruţa. Şi mi-a zis unde e cumnatul tău? Am zis că a mers la deal am minţit ca să nu se ducă după el să-l omoare. Şi m-am trezit cu un par aici la ureche am căzut jos n-am mai ştiut de mine", a declarat cumnatul victimei.

La mijloc ar fi o răzbunare. Surse din anchetă spun că victima obişnuia să-şi bată fosta nevastă, aşa că rudele femeii s-au înţeles să-i dea o lecţie. Una fatală. Bărbatul de 34 de ani îşi refăcuse viaţa şi urma să devină din nou tată. Şi-a dat ultima suflare pe patul de spital.

"Aveau la ei pare, topoare, cuţit. Nimeni n-a putut să se bage pentru el acolo că erau mulţi şi dacă intrai îţi dădea şi ţie în cap. Copiii îi ţinem, Doamne fereşte, nu-i lăsăm", spune Colanici Mariana Diana, actuala nevastă.

"Manevrele de resuscitare nu au dat roade. A avut leziuni la nivelul capului, în zona occipitală frontală şi plagă înjunghiată în zona toracelui stâng", a declarat Lozsadi Botond, director medical la spitalul Baraolt.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov anchetează dosarul faptelor de mare violenţă petrecute la Augustin azi noapte. Suspecţii au fost reţinuţi şi audiaţi aici la sediul unităţii de Parchet iar printre ei este si un minor.

"După comiterea faptei, auzind sirenele autospecialelor de poliție care fuseseră alertate de martorii prezenți la locul faptei prin apelarea numărului de urgență, suspecții au fugit, abandonând la locul faptei o parte din armele utilizate în agresiune. (...) Sursă: comunicat Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov

În paralel cu ancheta poliţiei, o investigaţie DGASPC va stabili dacă actuala soţie a victimei îndeplineşte toate condiţiile pentru a-i îngriji pe cei 7 copii rămaşi orfani de tată.

