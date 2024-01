Vezi și

Seara trecută, în jurul orei 20, un TIR parcat pe marginea drumului, nesemnalizat, a creat haos în Capitală. Un şofer în vârstă de 19 ani nu a reuşit să oprească la timp, când cel din faţa sa a frânat brusc la vederea TIR-ului. Primul instinct al băiatului a fost să tragă de volan, însă nu a reuşit să evite impactul cu o altă maşină.

Şoferul vinovat: Vehiculul din faţa mea a pus frână brusc. Am încercat şi eu să pun frână, mi-a patinat maşina şi am încercat să evit şi am intrat pe contrasens.

Şoferul nevinovat şi-a serbat ieri ziua de naştere

Ajuns pe contrasens - a lovit frontal o altă maşină. În aceasta se aflau un tânăr de 26 de ani, împreună cu iubita sa, cu un an mai mică. Amândoi au ajuns la spital, împreună cu prietenul şoferului care le-a izbit maşina. Şoferul nevinovat şi-a serbat ieri ziua de naştere.

Tatăl victimei: A văzut maşina din faţă prea târziu, a frânat, a tras de volan, a intrat pe contrasens şi a izbit frontal maşina fiului meu.

Mai bine de două ore, pe Şoseaua Fundeni, s-a circulat cu dificultate. Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă şi urmează să afle cum s-a întâmplat totul.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰