"Mi-au zis să am grijă de mine şi au plecat". Păţania unei tinere românce pe care poliţiştii au auzit-o plângând în propria casă: "Nu mai plâng niciodată, jur"

Tânăra, care n-a specificat în ce oraş locuieşte, a relatat că se despărţise recent de iubitul ei, iar asta i-a provocat o criză de plâns. După aproximativ 4 minute s-a trezit cu Poliţia la uşă. Femeia a crezut iniţial că lacrimile ei au deranjat vecinii, iar aceştia au venit să-i atragă atenţia. De fapt, o patrulă a Poliţiei trecea prin zonă, iar cum ea locuia la parter, agenţii care au auzit-o cum plânge au crezut că e agresată.

Femeia a crezut că vecinii i-au făcut reclamaţie

Poliţiştii au legitimat-o şi au întrebat-o dacă drama prin care trece e suficient de puternică încât s-o determine să-şi facă singură rău. Chiar dacă răspunsul a fost negativ, agenţii i-au notat şi numărul de telefon, pentru orice eventualitate.

"Am ieșit cu o colega de munca în oraș la băută. Am ajuns acasă și am zis sa fac niste oua fierte că muream de foame. Ok, pun apa la fiert, pun ouăle la fiert, și mă apucă un plâns turbat. Și cam asta a fost prima oară când am plâns după el. 4 minute mai târziu, incerc sa le curat printre lacrimi, și într-un final mă bucur de aceasta gustare zemoasa și nutritivă. Mă intind in pat, și plângând agresiv mă gândesc să ii scriu stimabilului diverse lucruri triste. Când de odată aud BUM BUM BUM. Zic că s-a enervat vecinul pe mine și îmi bate in perete. Ok man, nu mai bocesc. BUM BUM BUM. Ba, îmi bate cineva in ușă, doamne cat s-a supărat pe mine vecinul. BUM BUM BUM deschid ușa, poliția. Mă întreabă ce am. Io că m-a părăsit gagicu. Îmi cer buletinul. Mă întreabă cat timp am fost împreună (1 an), si îmi zic "pai pentru un an plângeți așa?". Mă întreabă dacă am tendințe să mă rănesc. îmi iau și numărul de telefon. Eu îi întreb dacă m-a reclamat vreun vecin (mă simțeam prost că cineva a fost așa nervos pe plânsul meu că a chemat poliția). Au zis că nu, doar erau în deplasare și cum era geamul deschis (la parter) m-au auzit. Mi-au zis sa am grija de mine și au plecat", a fost mesajul postat de tânără pe Reddit.

"Nu mai plâng niciodată, jur", şi-a încheiat tânăra postarea. Mesajul ei a stârnit numeroase reacţii, cei care au comentat împărţindu-se în două tabere. Unii i-au felicitat pe agenţii implicaţi, alţii s-au amuzat pe seama întregii poveşti. "Mi se pare un lucru frumos că a verificat poliția dacă ești ok", "Așa ar trebui să facă toate patrulele de poliție. Cu prevenția poți evita o groază de infracțiuni. Era la fel de probabil în situația ta să fie o femeie agresată sau poate chiar sechestrată", "Partea bună e că te-au oprit din a trimite mesaje. Sper!" sau "La câte femei agresate și chinuite sunt în România educată, s-au gândit la ce e mai rău. Foarte bine au făcut, un gest normal", sunt doar câteva dintre reacţii.

