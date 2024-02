Pe numele real, Mihai Leric, a fost descoperit fără viaţă de pompieri, după ce fratele său a dat alarma pentru că interpretul nu mai răspundea la telefon. Medicii sosiţi şi ei la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru el.

Potrivit criticarad.ro, Mile Povan s-a prezentat la UPU pentru că se simţea foarte rău. Nu a rămas însă internat peste noapte. „Mile nu răspundea la telefon, iar mașina era parcată în fața blocului. Așa și-au dat seama că s-a întâmplat ceva rău. Am înțeles că fratele lui a luat hotărârea să spargă ușa să vadă dacă nu este în casă”, spun vecinii, potrivit glsa.ro.

Vestea morţii a căzut ca un trăsnet pentru cei dragi. Mesajele au împânzit reţelele de socializare. "NU VOM UITA NICIODATĂ DE TINE Mile Povan. Cuvintele sunt sărace pentru a exprima durerea pierderi tale! Condoleanțe întregii famili. Rămâi pentru veșnicie al nostru coleg și prieten ! Ne vom reîntâlni cu toții, însă tu ai ales să pleci mai repede. Lăutar am fost o viaţă-ntreagă. Al meu cântec de lume mă leagă. Dragoste, necaz sau bucurie. Şi-alte patimi ce-mi spuneaţi doar mie. Astea lăutarul vi le cântă. Ce păcat că lumea mâine-l uită. Lăutarul, lăutarul. Cel ce v-a-ndulcit amarul. Amintirea-i va rămâne. Doar în cântece şi-n rime. Ca s-ajung să cânt o viaţă. Am râs cu lacrimi pe faţă. Am plâns, lume-n rând cu tine, Dar tu uiţi uşor de mine".

"Ieri ai bucurat tot natu'. Azi te plânge tot Banatu' Maramureșu', Bihoru', Prieteni, frați, ti-or duce doru'. Condoleanțe familiei, celor apropiați, cât și colegilor de cântec!" "Mai fraților ce este viata omului ? Lăsați răutățile și profitați de viata cât puteți!!Dumnezeu sa te odihnească în pace Mile Povan, de acum vei cânta în ceruri !!" ",,Nimeni nu-i nemuritor" pe pământ, dar în gândul celor care te-au apreciat, vei fi mereu nemuritor! Odihnă veșnică, Mile Povan!", "Dumnezeu să-l odihnească in pace! Nu imi vine sa cred!Drum lin prietene!" "Cu sufletul trist și cu lacrimi în ochi ne alăturăm și noi celor care îl plâng pe colegul nostru, Mile Povan! Am fost colegi la Școala Populară de Artă și acum mulți ani, Grigo, soțul meu, a făcut parte din formația cu care cânta Mile. O voce atât de frumoasă și un suflet atât de bun! Dumnezeu să-l odihnească în pace!", "O veste tristă în lumea muzicii!!Doamne, nu ne vine să credem. Mile Povan, omul, artistul nostru drag, s-a stins din viață la o vârstă mult prea tânără !! Pe viitor v-a cânta in ceruri Câtă tristețe. Odihna veșnică și condoleanțe familiei! Păcat, mare păcat....Dumnezeu să-l odihnească în pace!"

"Nu realizez și sunt întristată profund de această veste! Numai Dumnezeu știe ce treabă mai importantă are cu tine în ceruri. Atunci când pleci din lume....pentru cei dragi nu contează vârsta,dar tu ...atât de tânăr,și cu tot viitorul în față,ai plecat mult prea devrene.Rămas bun Mile Povan!!!" "Astăzi sufletul îmi este în lacrimi. Profund îndurerați am aflat de moartea neașteptată a celei mai minunate persoane și de omenieNimeni nu este întrebat când dorește să-și ia rămas bun de la această lume. A plecat prea devreme, lăsând în urmă numai tristețe și durere. Fie ca bunul Dumnezeu să te odihnească în pace. Nu ne am așteptat la o așa veste ,dragul nostru Mile Povan", sunt doar câteva dintre mesaje.

