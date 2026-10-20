Protest la mina Vulcan din Valea Jiului. Câteva zeci de mineri transferaţi de la Lupeni la Vulcan au rămas în subteran marţi dimineaţă, când urmau să iasă din schimbul de noapte, nemulţumiţi de diferenţele salariale faţă de fostul loc de muncă. Blocarea minerilor în subteran afectează şi schimbul de dimineaţă, de la ora 6.00, care nu au mai ajuns la locurile de muncă.

Minerii de la Vulcan au refuzat să iasă din subteran după ce și-au văzut fluturașii de salariu - Sursa: Profimedia

Minerii din schimbul de noapte de la Mina Vulcan au rămas în subteran marţi dimineaţă, după ora 6.00, când urmaru să iasă la suprafaţă, iar situaţia afectează şi schimbul de dimineaţă, după ce o parte dintre minerii din acest schimb nu au mai ajuns la locurile de muncă.

Diferențe salariale după transferul minerilor de la Lupeni la Vulcan

Potrivit Gazeta de dimineaţă, citată de News.ro, nemulţumirile minerilor au apărut după ce angajaţii transferaţi de la Lupeni la Vulcan au primit primele fişe de plată şi au constatat diferenţe salariale faţă de exploatarea unde au lucrat iniţial.

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Potrivit informaţiilor publicaţiei citate, angajaţii au fost încadraţi în grila salarială aplicată la Vulcan, unde ar exista diferenţe de câteva zeci de lei faţă de Lupeni, pentru funcţii comparabile.

Protest la Mina Vulcan din Valea Jiului

Aproximativ 50 de angajaţi au fost transferaţi de la Lupeni la Vulcan, în contextul procesului de închidere a exploatării Lupeni. Minerii au solicitat transferul pentru a-şi putea continua activitatea până la îndeplinirea stagiului de cotizare necesar pensionării şi au semnat în urmă cu o lună documentele aferente transferului, însă primele fişe de plată au provocat nemulţumirea legată de diferenţele salariale.

În luna august a acestui an, minerii din schimburile I şi II au rămas în subteran, nemulţumiţi de modul în care era decontat transportul după transferurile de personal.