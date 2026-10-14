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Moment de reculegere în Plenul Senatului pentru fostul parlamentar Timotei Stuparu

Timotei Stuparu, fost parlamentar PSD Moment de reculegere în Plenul Senatului pentru fostul parlamentar Timotei Stuparu, "ucis pe trecerea de pietoni" - Facebook / PSD Teleorman
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Editor V.N. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 14.10.2026, 13:33 | Modificat la 14.10.2026, 13:34

Plenul Senatului a ţinut, miercuri, un moment de reculegere în memoria fostului parlamentar Timotei Stuparu, "ucis pe trecerea de pietoni".

"Din păcate, am primit o veste destul de grea. Un fost coleg, senator şi deputat, Timotei Stuparu, a fost ucis pe trecerea de pietoni de un şofer care nu a respectat regulile. Nu ştiu dacă l-aţi cunoscut Timotei Stuparu... în ultimul mandat a fost secretar general adjunct, un om plin, plin de energie, care întotdeauna a încercat să ajute colegii din cele trei perspective în care a lucrat în Parlamentul României.

Rugămintea e să ţinem un moment de reculegere în memoria colegului nostru Timotei Stuparu", a afirmat senatorul PSD Robert Cazanciuc.

Timotei Stuparu a fost deputat în perioadele 1990-1992 şi 2000-2004, senator în legislatura 2012-2016 şi preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman între 1992 şi 1996.

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V.N.
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