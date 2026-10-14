Plenul Senatului a ţinut, miercuri, un moment de reculegere în memoria fostului parlamentar Timotei Stuparu, "ucis pe trecerea de pietoni".

Moment de reculegere în Plenul Senatului pentru fostul parlamentar Timotei Stuparu, "ucis pe trecerea de pietoni" - Facebook / PSD Teleorman

"Din păcate, am primit o veste destul de grea. Un fost coleg, senator şi deputat, Timotei Stuparu, a fost ucis pe trecerea de pietoni de un şofer care nu a respectat regulile. Nu ştiu dacă l-aţi cunoscut Timotei Stuparu... în ultimul mandat a fost secretar general adjunct, un om plin, plin de energie, care întotdeauna a încercat să ajute colegii din cele trei perspective în care a lucrat în Parlamentul României.

Rugămintea e să ţinem un moment de reculegere în memoria colegului nostru Timotei Stuparu", a afirmat senatorul PSD Robert Cazanciuc.

Timotei Stuparu a fost deputat în perioadele 1990-1992 şi 2000-2004, senator în legislatura 2012-2016 şi preşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman între 1992 şi 1996.