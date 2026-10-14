Doi şoferi au ajuns la spital după un accident care a avut loc în celebrul pasaj Unirii din centrul Capitalei. S-a întâmplat în această dimineaţă, cu 10 minute înainte de ora 6, iar totul a fost surpins de camerele de supraveghere.

Deşi poliţiştii nu au stabilit deocamdată cauza accidentului, în imagini se vede cum unul dintre şoferi schimbă banda de mers, peste linia continuă, şi intră în cealaltă maşină. În urma impactului, ambele autoturisme au lovit zidul pasajului, apoi s-au oprit pe mijlocului drumului. Şoferii au fost testaţi pentru alcool, dar rezultatele au ieşit negative.

"În această dimineaţă, în jurul orei 05:47, Brigada Rutieră a fost sesizată prin SNUAU 112 cu privire la un accident de circulaţie care a avut loc în Pasajul Unirii. Conducătorul unui autovehicul care se deplasa în Pasajul Unirii dinspre str. Colţei către bd. Mărăşeşti, din cauze ce urmează a fi stabilite în urma cercetărilor a intrat în coliziune cu un alt autovehicul care se deplasa pe aceeaşi direcţie", a informat Poliţia.

Pasajul Unirii a fost redeschis în septembrie 2022 şi încă din primele zile a fost scena mai multor accidente. Cel mai grav a avut loc după aproape 4 luni. Un autocar cu 48 de turiști greci a lovit poarta de gabarit. Un bărbat a murit atunci și 24 de persoane au fost rănite.