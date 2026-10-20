Descindere în forţă a jandarmilor, într-o sală de jocuri din Braşov, după ce patru bărbaţi au luat la bătaie doi agenţi de securitate. Scandalagii nu s-au speriat nici de reprezentanţii forţelor de ordine.

Scandalul a început în noaptea de duminică spre luni în interiorul sălii de jocuri de noroc. Mai multe persoane aflate acolo au produs alarma. A fost nevoie de intervenții a paznicilor, doi bărbați de 31 și respectiv 33 de ani.

Conflictul s-a mutat apoi în stradă, după care membrii grupului de scandalagii au fugit. La miezul nopții polițiștii au fost înștiințați de acest scandal.

Scandalagii au fost violenţi şi faţă de jandarmi

Urgent la fața locului a fost direcționat un echipaj de luptători ai grupării de jandarmi mobilă Brașov. Luptătorii i-au găsit pe paznici răniți și i-au pornit în urmărirea scandalagiilor. I-au găsit în scurt timp, iar aceștia au devenit violenți și față de jandarmi.

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Din acest motiv a fost nevoie de folosirea forței pentru încătușarea lor. Membrii grupului sunt trei bărbații cu vârste de 24, 25 și 49 de ani și o femeie în vârstă de 43 de ani, toți din Covasna.

Aceștia au fost reținuți, iar polițiștii continuă cercetările pentru a reface filmul agresiunii de la sala de jocuri de noroc din Brașov și, evident, pentru a stabili gradul de participație al fiecărei persoane implicate.