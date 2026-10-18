Un rădăuţean de 19 ani a fost amendat cu peste 2.800 de lei și a rămas fără permis pentru 30 de zile, după ce a fost surprins făcând drifturi într-un sens giratoriu din municipiul Suceava. Polițiștii s-au autosesizat după apariția imaginilor în mediul online.

Incidentul a avut loc în intersecția giratorie dintre strada Calea Unirii și strada Calea Burdujeni din Suceava. În imaginile apărute pe internet, șoferul este surprins adoptând un comportament agresiv la volan, prin efectuarea intenționată a unui derapaj controlat al autoturismului, în vederea întoarcerii sau rotirii acestuia.

La data de 18 octombrie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Biroului Rutier al Poliției Municipiului Suceava s-au sesizat din oficiu și au făcut verificări pentru identificarea conducătorului auto.

În urma cercetărilor, agenții au stabilit că mașina era condusă de un tânăr de 19 ani din municipiul Rădăuți, județul Suceava.

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Amendă de peste 2.800 de lei și permis suspendat

Pentru comportamentul agresiv în trafic, tânărul a fost sancționat contravențional cu o amendă în valoare de 2.800 de lei. În plus, polițiștii au dispus suspendarea dreptului de a conduce autovehicule pe drumurile publice pentru o perioadă de 30 de zile.