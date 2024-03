Vezi și

Trenurile care circulă între Gara de Nord şi Străuleşti nu doar că sunt printre cele mai vechi, dar sunt şi cele mai murdare. Pe magistrala 4 circulă trenuri mai vechi chiar si de 35 de ani. Aproape toate sunt desenate cu graffiti pe exterior si mâzgălite pe interior. Este aproape imposibil să regăsim o porţiune care să nu fi fost desenată cu markerul, ori vopsită în fugă. Inclusiv tavanul. Printre desene se regăsesc inculsiv mesaje vulgare sau care îndeamnă la consumul de substanţe interzise. Problema persistă de ani buni, aşa că mulţi călători care circulă zilnic pe acest traseu s-au obişnuit ca nici măcar pe geamuri să nu vadă nimic.

Amenda pentru vandalizarea cu graffiti poate ajunge până la 6.000 de lei

Metrorex are 15 garnituri IVA, construite la Arad până la începutul anilor 1990, dintre care şase circulă în mod curent pe magistrala 4. Toate sunt acoperite complet de vopsea. Multe dintre ele sunt vandalizate pe timpul nopții, în depouri. "Au fost si cazuri cand acesti indivizi au fost surprinsi de personal si peronalul metroului a avut de suferit, unii au fost bătuti şi chiar internati in spital", a declarat Marian Artimon, preşedinte USLM. Sindicaliştii din Metrorex susţin că societatea nu are ce face în această situaţie.

"Sunt niste costuri suplimentare, nu există produse care să permită curăţarea în totalitate, folosind anumite substanţe rămân urme mai urâte decât însăşi graffiti-ul. Patru ani sigur va trebui să mergem înainte cu aceste trenuri", a declarat Marian Artimon, preşedinte USLM. Abia din 2028 garniturile ar putea fi înlocuite. Anul trecut, mai mulți tineri au fost surprinşi de camerele de supraveghere în timp ce vandalizau un vagon în stația Dimitrie Leonida. Cu fețele acoperite, indivizii s-au năpustit asupra metroului abia intrat în stație și în mai puțin de două minute au reușit să-l vopsească cu spray-uri. Amenda pentru vandalizarea cu graffiti poate ajunge până la 6.000 de lei.

Ți-a plăcut acest articol? Like | 1 vot

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu montarea camerelor de supraveghere în şcoli? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰