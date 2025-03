Într-un service auto din Buzău, din 24 de angajați, 10 sunt din India și Sri Lanka. Iar în scurt timp urmează să ajungă alți 6 muncitori din Asia.

"S-au integrat destul de bine, rapid, ei au un background profesional suficient pentru ce ne trebuie. Bineînţeles, au fost şcoliţi, au fost instruiţi", a spus Adrian Ungureanu, inginer auto şi șef service.

Pe lângă pregătirea profesională însă, asiaticii trebuie să înveţe şi să comunice cu ceilalţi angajaţi.

"Unii dintre ei sunt veniţi de ceva timp în ţară şi au început să înveţe limba română, ştiu şi engleză destul de bine, cu engleza tehnică stau un pic mai prost, dar ne ajută limba română, semnele, mâinile", a explicat Ionuț Mihălceanu, șef departament vopsitorie.

Întrebat de reporterul Observator cum s-a adaptat în ţară şi dacă a învăţat limba, un muncitor din Sri Lanka a răspuns: "Am venit în România de 2 ani. Prima oară am venit în Giurgiu, acum stau în Buzău. Am învăţat la Giurgiu într-un an, un an şi 9 luni".

S-a ajuns în această situaţie din cauza românilor plecaţi în masă în străinătate

Patronii service-urilor sunt nevoiți să apeleze la această soluție, după ce lucrătorii români au plecat masiv în țările vestice, acolo unde câștigă mai bine. În prezent, peste 40% dintre service-uri întâmpină dificultăți în recrutarea de muncitori calificați. Pentru a stopa colapsul forţei de muncă în acest domeniu, Patronatul Operatorilor de Service Auto cere măsuri urgente din partea autorităţilor.

"Trebuie să ne întoarcem la baza problemei. Învăţământul, care a fost lăsat pe ultima treaptă a societăţii, a economiei. Este modul prin care putem să ne revenim. Mi-aş dori un cadru legislativ, predictiv, care să mă ajute să îmi definesc afacerea pe o perioadă mai lungă de timp", a concluzionat Nicu Mărtinescu, proprietar service.

Sectorul automotive este unul dintre cei mai importanţi contribuitori al PIB-ului României, însă, până acum, nu a beneficiat de implicarea statului.

