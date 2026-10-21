Scumpirile se ţin lanţ şi cum, costul de creştere al unui copil este ridicat, natalitatea la noi în ţară a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii 100 de ani. Se nasc tot mai puţini copii, tinerii aleg să plece, iar unele judeţe riscă să rămână tot mai pustii. Care sunt cele mai afectate judeţe.

România se golește și îmbătrânește de la un anul la altul, iar situația de pe teren este de-a dreptul îngrijorătoare. Statisticile arată că în următoarele decenii, în mai multe județe din țară, populația ar putea fi tot mai scăzută, precum Hunedoara, Brăila și Teleorman.

Unde se duc tinerii din aceste judeţe

Aici, deja numărul deceselor este de două ori mai mare față de numărul copiilor născuți. Mulți tineri aleg să se mute în orașe mai mari sau chiar din țară, în speranța că își pot croi un viitor mai bun.

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Acolo unde găsesc oportunități, într-adevăr, și salariile sunt semnificativ mai bune. La fel de alarmantă este situația și în județul Gorj, unde anul trecut au fost înregistrate peste 3.700 decese, în timp ce doar 1955 de copii s-au născut.

Iar în mediul rural găsim tot mai puțini tineri, iar cei care au rămas spun că întârzie momentul de a-și întemeia o familie. De exemplu, în comuna Săcelu, tot din județul Gorj, în ultimii trei ani s-au născut doar 12 copii. Autoritățile spun că se simt legate de mâini și de picioare, deoarece nu știu cum să combată acest fenomen, mai ales că nu sunt locuri de muncă.