Procurorii de la Crimă Organizată nu au dispus însă nicio măsură preventivă pentru cele două, pe care le-au acuzat că au acţionat în sprijinul Nordis şi nu al clienţilor lor, aşa cum ar fi fost normal. "Nevinovată", a fost reacţia Laurei Vicol după întâlnirea cu anchetatorii. Nu de aceiaşi părere sunt şi procurorii, care o acuză pe fosta preşedintă a Comisiei Juridice din Camera Deputaţilor de complicitate la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani în formă continuată şi aderare la grup infracţional organizat.

Laura Vicol, nouă ore de audieri

După mai bine de nouă ore de audieri, Laura Vicol şi soţul acesteia, Vladimir Ciorbă, au părăsit sediul DIICOT din Capitală. Deşi au fost reţinuţi pentru 24 de ore, aceştia au ieşit fără cătuşe la mâini. Reţinuţi pentru 24 de ore au fost şi Emanuel Poştoacă, asociat Nordis, dar şi Florin Poştoacă, angajat al grupului. "A dat declaraţie clientul meu, din păcate, s-a apreciat că este nesinceră, dar vom vedea la instanţă ce se va întâmpla. Nu, nu a recunoscut faptele. Urmează să ne probăm nevinovăţia în faţa instanţei şi sperăm ca măsura preventivă să nu fie cea propusă de către procuror", a declarat George Chiţu, avocat Florin Poştoacă.

Pe lângă cei patru, alte trei persoane, angajate şi ele ale grupului Nordis, au fost reţinute în acest dosar. Ieri la prânz, flancaţi de patru mascaţi, Vladimir Ciorbă, acţionarul principal Nordis şi soţia acestuia, Laura Vicol, au fost duşi la sediul DIICOT. Până să ajungă în faţa anchetatorilor, însă, Laura Vicol a scris pe rețelele de socializare: "A început spectacolul".

Acuzațiile sunt extrem de serioase - înșelăciune și delapidare cu consecințe deosebit de grave, evaziune fiscală și spălare de bani. Procurorii DIICOT spun că gruparea era organizată pe trei paliere. Totul era dirijat de la vârf, de cei doi acţionari - Vladimir Ciorbă şi Emanuel Gheorghe Poștoacă. Milionarii ar fi fost sprijiniţi în activitatea infracţională de rude sau prieteni, prin intermediul unor firme. Iar operaţiunile de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanţă juridică erau realizate prin avocaţi şi notari celebri. Printre ei, fiica cea mare a lui Traian Băsescu, Ioana Băsescu şi Andreea Cosma, fost deputat și fiica fostului președinte al CJ Prahova, Mircea Cosma.

Cele două notăriţe sunt acuzate de sprijinire a grupului infracțional, iar surse Observator spun că Ioana Băsescu a colaborat deja cu anchetatorii. Tot surse Observator spun că Andreea Cosma ar fi declarat că niciuna de promisiunile de vânzare semnate în biroul ei notrarial nu a fost anulată. Procurorii DIICOT spun că societatea Nordis a primit peste 195 de milioane de euro de la cumpărători de bună credinţă, drept avans sau chiar plată integrală pentru apartamente de lux care nu le-au fost livrate. Bani, încasaţi prin mai multe societăţi comerciale, au fost tranşaţi apoi printr-un mecanism complex. Nu mai puţin de 71 de milioane de euro au fost delapidate prin transferuri către firme afiliate și cheltuieli de lux făcute de liderii grupării. Acestea erau justificate prin documente contabile fictive.

În total, 40 de persoane dau explicaţii despre rolul lor în cel mai mare tun imobiliar din România. Au fost descinderi în toată ţara, inclusiv la reşedinţa familiei Vicol Ciorbă. Procurorii şi inspectorii Antifraudă au ajuns la sediile Nordis din Mamaia Nord. Complexul are sute de locuinţe, iar anchetatorii sustin ca unele ap au fost vandute de 2 sau chiar de 3 ori. Percheziţiile s-au întins până la Monaco. Acolo unde acţionarul Nordis şi soţia acestuia ar avea închiriat un apartament în turnul Odeon, pe care ar fi plătit între 20.000 şi 30 de mii de euro pe lună. În acelaşi imobil este şi cel mai scump penthouse din lume, estimat la aproape 500 de milioane de dolari. La Monaco, spun procurorii, ar fi doua firme prin care acţionarii societăţii spalau banii.

Cei doi soţi însă s-au străduit cât au putut de mult să nu fie puşi sub accuzare. Vladimir Ciorbă, care o are avocată pe fosta şefă a DIICOT Giorgiana Hosu, a fost sfătuit să-i denunţe pe toţi cei care ar fi comis presupuse fapte penale. Primarul din Sinaia, Vlad Oprea, ar fi doar prima victimă a muncii de denunţător al soţului Laurei Vicol. Printre păgubiţii Nordis se numără vedete, sportivi şi oameni de afaceri. Cei înşelaţi speră să-şi recupereze banii investiţi în apartamentele pe care nu le-au primit de la dezvoltator.

Persoane celebre, printre păgubiţi

"Eu am plătit 892.000 de lei. Eu am achiziţionat cele două unitiăţi înainte de pandemie. Unul a fost vândut cu contract de vânzare cumpărare şi înscris în cartea funciară unei firme de avocatură, iar celălalt nu l-am putut identifica", a declarat Daniel Costescu, liderul păgubiţilor Nordis. În aceeaşi situaţie ar fi cel puţin 1.200 de persoane. 400 dintre păgubiţi au semnat o petiţie prin care cer senatorilor şi deputaţilor să înfiinţeze o nouă comisie în parlament care să investigheze frauda Nordis. "Am fost printre primii clienti, pe preturi de lansare. În primă fază am cumpărat 3 unităţi cu 95%. Am mai cumpărat câteva unităţi, la Mamaia am 6 unităti. La Sinaia am luat tot aşa în faza de proiect. Prejudiciul este de 600.000 de euro", a declarat Nicolae Guţă, unul dintre păgubiţi.

"Am semnat promisiune de vânzare prin care am achitat 100% dintr-un prim apartament în Mamaia, iar la patru luni l-am achitat pe cel de al doilea tot 100%. Văzând că termenele nu sunt respectate, am inceput cu mici mailuri. În 2023 m-am adresat unui expert, iar acesta mi-a spus că unul dintre apartamente fusese vândut unei societăţi comericale, iar cel de-al doilea mobilat şi dat în folosinţă către turişti. Nordis refuza să semnam contractul de vânzare cumpărare", a declarat Marius Dragu, unul dintre păgubiţi. Nordis Group a fost fondată în anul 2008, de către Emanuel Poştoacă, dar a cunoscut succesul peste noapte când în companie a intrat Vladimir Ciorbă. Afacerile s-au concentrat pe construcţia de ansambluri rezidenţiale şi hoteliere premium în locaţii turistice de lux din ţara noastră: Sinaia, Poiana Braşov şi Mamaia. Compania a intrat în insolvenţă, iar creditorii cer peste 728 de milioane de lei. Administratorii judiciari ai companiei spun că pentru complexul din Braşov există promisiunea că un investitor urmează să preia investiţia. Iar pentru Mamaia se aşteaptă vânzarea unor imobile pentru a face rost de bani să finalizeze lucrările şi să livreze un bloc până în vară.

Scandalul Nordis a ajuns până la cel mai înalt nivel. Marcel Ciolacu și alți lideri social-democrați au călătorit de mai multe ori în străinătate cu un avion închiriat de această firmă. După ce inițial a negat, premierul a recunoscut că a zburat cu avioane private, dar a susținut că pe banii săi.

