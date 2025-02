Trump îi pune condiţii lui Zelenski. Preşedintele SUA vrea mineralele rare ale Ucrainei în schimbul ajutorului militar

Omologul său ucrainean Volodimir Zelenski propusese deja în octombrie anul trecut să se ajungă la un acord cu partenerii Ucrainei privind exploatarea anumitor metale strategice.

„Încercăm să găsim un acord cu Ucraina prin care să-şi pună pământurile rare şi alte lucruri drept garanţie în schimbul a ceea ce le oferim”, a declarat preşedintele american în timpul unei discuţii cu jurnaliştii în Biroul Oval. „Vreţi ca Ucraina să dea pământurile sale rare Statelor Unite?”, l-a întrebat un reporter. „Da”, a răspuns Donald Trump, „vreau asigurări cu privire la pământurile rare”.

Într-un plan de pace prezentat în octombrie anul trecut, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski propusese, fără a menţiona în mod explicit pământurile rare, un „acord special” cu partenerii ţării sale, care să permită „protecţia comună” şi „exploatarea comună a resurselor strategice ale ţării sale”. El a dat ca exemplu „uraniul, titanul, litiul, grafitul şi alte resurse strategice valoroase”.

Pământurile rare sunt un grup de 17 metale utilizate pentru fabricarea magneților folosiţi pentru vehicule electrice, telefoane mobile și alte dispozitive electronice. Nu există înlocuitori cunoscuți pentru acestea. US Geological Survey consideră că 50 de minerale sunt critice pentru economia țării și pentru apărarea națională, inclusiv mai multe tipuri de minerale rare, nichel și litiu. Ucraina are depozite mari de uraniu, litiu și titan, deși niciunul nu este considerat printre cele mai mari cinci din lume ca volum, iar SUA are propriile sale rezerve neexploatate.

Incertitudine privind ajutorul american pentru Ucraina

Propunerea lui Trump vine pe fondul incertitudinii privind viitorul ajutorului american pentru Ucraina. Asistența militară pentru Kiev, care se ridică la 65,9 miliarde de dolari de la începutul invaziei pe scară largă a Rusiei în februarie 2022, rămâne neafectată de blocaj, a confirmat președintele Volodimir Zelenski în cadrul unei conferințe de presă alături de președinta Moldovei, Maia Sandu, pe 25 ianuarie.

Totuși, programele Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) în Ucraina au pierdut finanțare din cauza măsurilor luate de noua administrație americană. De la începutul războiului, USAID a oferit Ucrainei 2,6 miliarde de dolari în ajutor umanitar, 5 miliarde de dolari în asistență pentru dezvoltare și peste 30 de miliarde de dolari în sprijin direct pentru buget.

Comisia parlamentară pentru politică umanitară și informațională a Ucrainei a început consultări cu omologii europeni pentru a înlocui temporar finanțarea oferită de SUA prin USAID, scrie Kyvindependent.com.

