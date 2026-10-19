Noi reguli pentru cei care merg cu trotinetele electrice. Riscă amenzi de 1.000 de lei dacă nu le respectă

Peste 3.000 de accidente şi 24 de morţi, în doar un an şi jumătate, în evenimente în care au fost implicate trotinete. Un bilanţ cumplit care readuce în discuţie siguranţa în trafic. O nouă lege adoptată de Senat ar putea schimba regulile pentru toţi proprietarii de trotinete.

Noul proiect de lege adoptat deocamdată de Senat prevede cursuri obligatorii de legislație rutieră pentru cei care conduc trotinete electrice, iar cei care nu respectă noile reguli ar putea încasa amenzii de 1.000 de lei. Sunt noile prevederi în ceea ce privește utilizatorii și conducătorii de trotinete electrice, având în vedere că în ultimul an numărul accidentelor a crescut foarte mult la nivel național.

Au fost sute de accidente, persoane decedate și chiar rănite grav. Reprezentanții asociațiilor pentru mobilitate urbană sustenabilă susțin că un simplu curs de legislație rutieră nu garantează un comportament responsabil în trafic al celor care utilizează astfel de trotinete electrice. În același timp șoferii întrebați despre prezența acestora în trafic nu văd deloc cu ochi buni acest lucru.

Spun că cei care conduc aceste trotinete ar trebui în primul rând să fie obligați să poarte cască, veste de protecție și să aibă chiar asigurare RCA încheiată obligatoriu. Mai mult, reprezentanții mobilității urbane sustenabile spun că aceste cursuri ar trebui să înceapă încă de pe băncile școlii și în același timp cei care fac școala de șoferi ar trebui să aibă ore speciale dedicate în ceea ce privește prezența trotinetelor electrice în trafic, în ceea ce privește principalele reguli încălcate de cei care conduc astfel de autovehicule.

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Trebuie să amintim faptul că culoarea roșie a semaforului este încălcată cel mai des, conducerea pe trotuar.