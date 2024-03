Trapperul Gheboasă, pe numele real Gabriel Emil Gavriș, a fost luat pe sus de procurorii DIICOT şi dus la audieri în Dâmboviţa pentru a da explicaţii într-un dosar de trafic de droguri. Trapperul a fost ridicat de pe bulevardul Timişoara din București. Surse Observator spun că artistul ar fi fost prins în timp ce cumpăra canabis de la traficanţi de droguri care vindeau substanţe interzise în special elevilor. 50 de lei costa doza, spun anchetatorii.

Gheboasă, prima reacție după ce a fost luat pe sus de DIICOT

Astăzi a avut și prima reacție, după ce procurorii l-au lăsat să plece.

"Frații mei, vreau să știți că sunt bine, sunt sănătos, sunt în libertate. Toate știrile pe care le-ați văzut până acum sunt false. Eu am fost acuzat de deținere pentru consum. La percheziția de pe 1 martie, de la mine de acasă, nu s-a găsit absolut nimic, iar pentru deținere pentru consum, în România, legea te pedepsește cu o amendă penală. Așa că, nu trebuie să ciripești ca să pleci acasă liniștit. Vă mulțumesc pentru toată susținerea, pentru toate mesajele frumoase pe care le-am primit. Vreau să știți clar că în acest vaz nu este implicat niciun minor pentru că eu nu am vândut, nu vând și nu o să vând niciunui om care există pentru că nu sunt traficant. Eu sunt un simplu fost consumator. Că am fumat și eu un joint de marijuana și m-a prins, acum, ce să fac. Stăm în libertate că n-avem altceva ce să facem", a spus Gheboasă într-un clip postat pe Instagram care a adunat mii de reacții în doar câteva minute.

