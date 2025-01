O agenţie de turism din România oferă vacanţe gratuite în Egipt pentru 10 persoane alese aleatoriu din Bucureşti

Turoperatorul Dertour oferă vacanţe gratuite, în Egipt, pentru zece persoane care vor fi alese în mod aleatoriu din diferite zone ale Bucureştiului în data de 20 ianuarie, considerată ca fiind cea mai tristă zi din an, Blue Monday, potrivit Agerpres.

Potrivit unui comunicat al companiei, oamenii vor fi opriţi pe stradă, abordaţi în staţia de autobuz sau în supermarket şi întrebaţi dacă doresc să plece, peste doar cinci zile, în Egipt, una dintre destinaţiile preferate ale românilor, care se bucură de o climă excelentă în acest sezon.

"Luna ianuarie vine pentru noi toţi cu o scădere a nivelului de energie şi cu o doză mare de nostalgie după perioada sărbătorilor de iarnă. Iar cum vacanţele sunt oricând un prilej de bucurie, ne-am gândit că este momentul pentru o campanie inedită, în care să facem câţiva oameni să zâmbească. Sperăm ca, în acest fel, pentru ei Blue Monday să se transforme în una dintre cele mai fericite zile din 2025", a declarat Cosmin Marinof, CEO Dertour România, citat în comunicat.

Vacanţe gratuite în Egipt

O maşină cu însemnele campaniei va circula prin Bucureşti, pe parcursul zilei de 20 ianuarie, în zone foarte tranzitate precum: Piaţa Obor, Piaţa Universităţii, Piaţa Unirii, Piaţa Constituţiei sau Cartierul Militari. Trecători, oameni care aşteaptă în staţiile de autobuz şi tramvai sau care îşi fac cumpărăturile se pot număra printre călători. Singurele condiţii pe care trebuie să le îndeplinească pentru a se bucura de o vacanţă sunt: să aibă un act de identitate valabil, 18 ani împliniţi, paşaport valid şi să poată pleca în vacanţă în perioada 25 ianuarie - 1 februarie.

Pachetele de vacanţă pe care Dertour de Blue Monday asigură transportul dus-întors, bagaj de cală, taxele de aeroport, transferul aeroport-hotel-aeroport şi cazarea pentru 7 nopţi în regim All Inclusive. Cea de-a treia zi de luni din ianuarie este cunoscută la nivel internaţional drept Blue Monday şi considerată ca fiind cea mai tristă zi din an. Denumirea a apărut pentru prima dată în 2005 şi îi este atribuită psihologului american Cliff Arnall, care s-a bazat pe mai mulţi factori: vremea mohorâtă care predomină în multe ţări, în această perioadă a anului, energia scăzută şi lipsa de motivaţie cu care se confruntă oamenii după sărbători, taxele şi impozitele de la începutul anului, zilele rămase până la următoarea vacanţă etc.

Dertour Group, parte a grupului Rewe, este unul dintre liderii industriei de turism din Germania. Are sediul în Koln, peste 130 de companii şi a generat o cifră de afaceri de 6 miliarde de euro în 2023. Compania are o echipă de 10.500 de persoane în 16 ţări europene, incluzând România.

