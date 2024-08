O banală vizită la cumpărături l-a trimis direct la Urgenţe. Nicolae, găsit de SMURD într-o baltă de sânge: "Nici nu ştiam ce m-a lovit"

Potrivit BZI, Nicolae a venit din Vaslui în Iaşi pentru a face cumpărături. Bărbatul are o problemă medicală şi căuta încălţăminte ortopedică. Doar că în timp ce mergea pe trotuar, în drum spre magazin, a fost lovit din senin de un puşti de 15 ani care era pe o trotinetă electrică. Impactul a fost atât de puternic, încât Nicolae a fost trântit la pământ.

Ce spune Poliţia despre acest caz

A fost lovit puternic la picioare, iar din cauza căzăturii s-a lovit şi la cap şi a început să sângereze abundent. Martorii care au văzut întregul incident au sunat rapid la 112. Nicolae a fost preluat de SMURD şi plimbat apoi între mai multe spitale din Iaşi pentru investigaţii şi analize. Abia spre seară, medicii l-au externat şi l-au lăsat să plece acasă.

"Joi dimineață, am venit în Iași să îmi iau niște încălțăminte ortopedică, deoarece eu am o problemă de sănătate și am nevoie. Am ajuns în zona Bucium, iar apoi am mers pe jos ca să iau un autobuz 19. Cea mai aproape stație pentru mine era cea de la Cămine CUG, la intersecția bulevardului Poitiers cu șoseaua Bucium. Mergeam liniștit pe trotuar, spre stație, iar deodată m-am oprit și am avut o presimțire ciudată. M-am dat puțin mai la marginea trotuarului și mi-am continuat drumul. Deodată, am simțit cum a căzut ceva peste mine și am ajuns la pământ, nici nu știam ce m-a lovit.

Era un adolescent la vreo 15 ani cu o trotinetă electrică. Din cauza impactului și a căzăturii m-am lovit puternic la picioare, însă și la mâini. Deodată, a început să îmi curgă și sânge din nas, nu știu dacă de la căzătură sau din cauză că eram foarte speriat și agitat pentru ce s-a întâmplat. Băiatul respectiv tot încerca să mă liniștească, îmi spunea că nu am nimic, să nu îl denunț, fiindcă o să îl bată tatăl său. Angajații de la o benzinărie de peste drum au văzut ce se întâmplă și au sunat la ambulanță când m-au văzut numai sânge. Am fost dus inițial la Spitalul de Neurochirurgie, din Tătărași, să vadă dacă am leziuni la cap, însă în urma investigațiilor a rezultat că nu am probleme. Ulterior, m-au transferat la 'Sfântul Spiridon', unde am fost bandajat la picior. Abia seara am putut pleca din spital, nici nu am mai reușit să cumpăr ce aveam nevoie. Am găsit o mașină și am plecat spre casă, în Vaslui", a declarat Nicolae pentru sursa citată.

Contactaţi de BZI, poliţiştii ieşeni au venit cu câteva precizări în legătură cu utilizarea corectă a trotinetelor electrice pe drumurile publice. "Se poate circula cu trotineta electrică pe carosabil, în partea dreaptă, lângă trotuar și pe pistele de biciclete, pe străzile unde limita de viteză este de maxim 50 km pe oră. Pe trotuar este strict interzisă circulația. În ceea ce privește legislația, chiar în 2023, au fost aduse reglementări, iar lucrurile sunt simple și clare, însă oamenii trebuie să le respecte, altfel pot fi aplicate sancțiuni", au transmis autorităţile.

