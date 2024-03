O bătrânică surprinsă în supermarket în timp ce îşi făcea calculele pentru cumpărături. "Foarte trist şi revoltător"

Sunt însă şi oameni care se opresc pentru o clipă şi îi privesc cu tristeţe. Mâine ar putea fi oricine în locul lor.

Imaginea durerii

O bătrânică a fost surprinsă într-un supermarket, în timp ce stătea plecată peste lista de cumpărături. Îşi făcea caclule, stând gârbobită şi apasată de griji. Poate că nu îşi permitea să cumpere totul şi trebuia să ştie la ce trebuie să renunţe, „Calcule”, a scris utilizatorul pe pagina sa de Facebook.

Comentariile nu au întârziat să apară. „Ce trist!!!!”, “Foarte trist si revoltator cum isi bate joc statul de batranii nostri si noi nu facem nimic in privita asta, bine ca alte reamuri din tara asta care nu au decat o contributie primesc in schimb 5 pensii plus ca pot lucra in continuare, imi este scarba pur si simplu, praful si pulberea sa se alega de ei de imbuibati”, “Am vazut la fel, zilele trecute. Un batran datora 4.5 lei la casa si a vrut sa returneze din produse. I-am dat eu diferenta, ca altii stateau si se uitau.. ”, “Am mai văzut astfel de cazuri în supermarketuri și nu știu dacă oi fi procedat corect, dar mi-a fost rușine sa le dau bani direct, sa nu cumva sa se simtă jigniți și când am trecut pe lângă ei, am scăpat niște bani pe jos, când nu mai era nimeni în jur și i-am atenționat ca le-au căzut banii și am plecat”.

