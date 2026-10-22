O buzoiancă şi-a ucis bebeluşul şi l-a îngropat. Crima descoperită din întâmplare, după 5 ani

O femeie din Buzău, care a născut în 2021, şi-a ucis bebeluşul şi l-a îngropat la doar câteva zile după ce a ieşit din spital. Crima a ieşit la iveală, după cinci ani, la o verificare de rutină a Maternităţii.

La cinci zile de când a ajuns acasă, mama, acum în vârstă de 43 de ani, şi-a asfixiat copilul şi l-a îngropat pe malul unui râu. Femeia mai avea acasă cinci copii mari.

Crimă descoperită după cinci ani

O reevaluare periodică a registrelor de nașteri de la Maternitatea Buzău a scos la iveală o fapta de o cruzime rară, ascunsă timp de cinci ani. Verificările de rutină ale unității medicale au indicat o inadvertență gravă. Un băieţel născut viu și sănătos în vara anului 2021 nu figura în nicio bază de date ulterioară, nefiind înregistrat la Starea Civilă și neavând atribuit un CNP.

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Alertate în cursul zilei de ieri, autoritățile au declanşat o anchetă, care a dus direct către localitatea Scurtești, din comuna Vadu Pașii. Din cercetări au reieșit următoarele detalii cutremurătoare. În vara anului 2021, femeia a născut un băiețel viu și sănătos. Ajunsă acasă, aceasta şi-a ucis copilaşul şi l-a îngropat.

Femeia a fost reținută şi urmează să fie prezentată la tribunal cu propunere de arestare preventivă.