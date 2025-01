O familie din SUA a lăsat visul american și s-a mutat în România, la sat: "De ce am ales să fim aici când puteam fi în State?" - Capturi TikTok / heleanatiburca

Cuplul din SUA a ales viața de la țară din România și este adesea întrebat "de ce aici?". Deși SUA pare a fi "țara tuturor posibilităților" se pare că visul familiei a fost cel de a avea o viață liniștită și sigură. Tânăra mamă a postat un clip pe TikTok, acolo unde le-a explicat tuturor care sunt motivele pentru care a ales România.

"Am decis să ne mutăm la țară în România și să ne întemeiem aici propria casă mică și confortabilă. Cred că întrebarea pe care o primim cel mai des este "de ce?". De ce am ales să fim aici când puteam fi în Statele Unite? Păi, am câteva răspunsuri", a spus femeia.

Motivele pentru care au lăsat America pentru România

Femeia spune că un prim motiv pentru care ea și familia ei au ales ca România să le fie casă este pentru că țara noastră este un loc sigur, unde nu trăiesc cu teamă. Cultura, de asemenea, a fost cea care i-a impresionat, la fel și ospitalitatea oamenilor și a vecinilor. Femeia spune că familia ei a legat relații strânse cu vecinii și că se ajută mereu între ei.

"Cultura de aici este autentică. Noi și vecinii avem grijă unii de ceilalți, ne cunoaștem iar familiile noastre sunt profund conectate între ele. Îmi place că oamenii în vârstă sunt respectați și avem grijă de ei într-un fel în care aproape că pare a fi uitat în cultura noastră. Mă simt în siguranță aici. Ies singură și nu m-am simțiti niciodată ca și cum aș fi în pericol sau să fie nevoie să mă uit mereu peste umăr", spune femeia.

Un alt aspect care le-a influențat decizia a fost mâncarea de la noi din țară și faptul că-și pot crește în propria gospodările hrana.

"Mâncarea e cea mai importantă aici. Oamenii înțeleg importanța aspectului de a mânca sănătos, din propria gospodărie. Aerul de la țară se simte atât de curat iar natura de aici îți taie răsuflarea", a spus femeia.

