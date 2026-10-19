O femeie din judeţul Botoşani, care în luna aprilie a acestui an şi-a ucis concubinul şi a îngropat cadavrul în curtea locuinţei din localitatea Vârfu Câmpului, a fost trimisă în judecată de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Botoşani.

O femeie din Botoşani şi-a ucis concubinul şi l-a îngropat în curte. Cadavrul, descoperit după 4 luni - Hepta

Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de procurori, femeia, în vârstă de 50 de ani, va fi judecată în stare de arest preventiv pentru săvârşirea infracţiunii de "violenţă în familie sub forma omorului", informează Agerpres.

Cadavrul bărbatului a fost găsit patru luni mai târziu

"În noaptea de 6 spre 7 aprilie 2026, în timp ce se aflau la domiciliul comun, pe fondul consumului de băuturi alcoolice şi a unui conflict spontan, inculpata l-a agresat pe concubinul său, lovindu-l cu un obiect tăietor-înţepător în zona toracelui şi cauzându-i astfel leziuni incompatibile cu viaţa, după care a îngropat cadavrul în curtea locuinţei", precizează Parchetul de pe lângă Tribunal.

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Cadavrul bărbatului a fost găsit patru luni mai târziu, în urma unei anchete derulate de procurorii şi poliţiştii din Botoşani. După ce a comis fapta, femeia a plecat în străinătate.