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Video O mașină a luat foc pe Calea Vitan. Circulația în zonă a fost restricționată

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Editor M.P. | Timp citire: 1 minut
Publicat la 20.10.2026, 11:50 | Modificat la 20.10.2026, 11:50

O maşină a luat foc, marţi, pe Calea Vitan din Capitală, fără a fi înregistrate victime, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

"Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, iar în urma evenimentului au rezultat exclusiv pagube materiale. La faţa locului s-a deplasat un echipaj SMURD care a intervenit pentru lichidarea incendiului", arată sursa citată.

Pe timpul intervenţiei au fost aplicate restricţii pe Calea Vitan, pe sensul de mers dinspre Şoseaua Mihai Bravu către Calea Dudeşti. 

M.P.
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