O maşină a luat foc, marţi, pe Calea Vitan din Capitală, fără a fi înregistrate victime, informează Brigada Rutieră a Capitalei.

"Poliţiştii rutieri ajunşi la faţa locului au constatat că cele sesizate se confirmă, iar în urma evenimentului au rezultat exclusiv pagube materiale. La faţa locului s-a deplasat un echipaj SMURD care a intervenit pentru lichidarea incendiului", arată sursa citată.

Pe timpul intervenţiei au fost aplicate restricţii pe Calea Vitan, pe sensul de mers dinspre Şoseaua Mihai Bravu către Calea Dudeşti.