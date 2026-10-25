Cinci tineri au fost răniți în urma unui accident rutier petrecut pe un drum județean din Neamț. Mașina în care se aflau s-a izbit de un cap de pod, iar la volan era un tânăr de 18 ani care nu deținea permis de conducere, potrivit News.ro.

O plimbare cu mașina s-a încheiat la spital pentru cinci tineri din Neamț. Șoferul nu avea permis - Shutterstock

Poliţiştii din Neamţ au intervenit la un accident rutier produs pe DJ155 I, în interiorul localităţii Davideni.

În urma verificărilor s-a stabilit că un tânăr de 18 ani, care nu deţine permis, conducea un autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi ar fi părăsit partea carosabilă, intrând în coliziune frontală cu capăt de pod.

"În urma impactului a rezultat vătămarea corporală a conducătorului auto, cat şi a altor 4 persoane cu vârste de 14, 18, 19, 22 de ani, pasageri în acelaşi autoturism, care au fost transportaţi la o unitate medicală", a transmis, duminică, IPJ Neamţ.

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Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest şi drugtest, rezultatele fiind negative.

În cauză, a fost întocmit dosar penal, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi conducerea unui vehicul fara permis de conducere.