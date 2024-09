Codlea - Ora 01.00. Flăcări imense se întind până la aproape şase metri înălţime. De la maşina care arde violent, focul ajunge şi la alt vehicul parcat. Locatarii ies speriaţi în stradă. Maşina incendiată era alimentată cu gaz, iar pompierii au evitat la limită deflagraţia.

Atac în stil mafiot în Codlea, Braşov

"Am coborât ştiind că nu am cum să ajut, să fac ceva să sting maşina, că ardea foarte tare. Nu am făcut decât să mă duc în intersecţie să opresc circulaţia şi să anunţ vecinii să-şi mute maşinile", povesteşte Iulian Balint, proprietarul maşinii incendiate. "Nu am avut ce să facem. Nu poţi să faci nimc. Ce să faci? Stai şi te uiţi. Aştepţi pompierii", spune un martor.

Proprietarul maşinii care a ars complet crede că a fost vorba despre o mână criminală. Camerele de supraveghere din apropiere ar fi suprins un bărbat care dădea târcoale zonei. Imediat ar fi pornit şi incendiul, cu flacără mare. "E vorba de o posibilă răzbunare, nu ştiu din partea cui. A dat vreo două, trei ture pe lângă maşină. S-a întors şi în primă fază a spart geamul din partea dreaptă şi a aruncat un bidon, ceva combustibil lichid, după care a aprins maşina şi a fugit printre blocuri", adaugă Iulian Balint, proprietar maşină.

Incendiul s-a extins la două apartamente

Incendiul de proporţii a afectat încă două maşini şi două apartamente. O femeie care locuieşte la etajul 1 a avut nevoie de îngrijiri medicale pentru că a suferit un atac de panică.

"Am auzit o bubuitură, iar la a doua bubuitură am sărit din pat, am văzut flacără. Centrala (n.r. distrusă), toate geamurile la balcon sunt sparte. Adineauri a plecat domna de la asigurări, trimite un ispector să facă poze", spune proprietarul apartamentului.

Poliţiştii au adunat probe, au analizat imaginile filmate de camerele de supraveghere, dar încă nu au anunţat nimic despre un posibil suspect.

