O româncă stabilită în Spania arată ce găteşte cu alimentele pe care le găseşte prin gunoaie. "Aleg și eu ce e bun, ce nu e bun"

O româncă stabilită peste hotare a devenit populară pe TikTok. Femeia le arată urmăritorilor săi într-un videoclip ce găteşte cu alimentele pe care comercianţii dintr-o piaţă le aruncă la finalul zilei.

"Am trecut pe lângă un târg și tocmai închideau și uite ce am găsit: am găsit ciuperci, și eu aseară am cumpărat ciuperci, anghinare, broccoli, o grămadă de căpșuni, pătrunjel - și vă aduceți aminte cât am alergat după oferte - ardei, morcov, roșie, ceapă, alte căpșuni, dovlecei, uite cât pătrunjel. Am găsit varză roșie, o grămadă, o grămadă... Vai, mi-am făcut de lucru singură. Să vedeți ce de gem fac eu. Mă duc acum să le spăl, să le fac frumoase. Aleg și eu ce e bun, ce nu e bun. Vă țin la curent cu ce reușesc să fac eu din toate minunile astea", spune femeia.

