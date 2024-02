Vezi și

O secundă a făcut diferenţa între o tragedie şi un noroc teribil. Din cer, o bucată de tablă desprinsă dintr-un avion a căzut din senin exact între un loc de joacă pentru copii şi o grădiniţă. "Era destul de jos când a trecut pe aici. Erau foarte mulţi copii la momentul respectiv", spune o femeie. Incidentul a avut loc în localitatea Nazna, chiar lângă Târgu Mureş. Avionul de mici dimensiuni efectua un zbor la joasă altitudine în momentul în care bucata de aproape doi metri s-a desprins.

Pilotul le-a explicat acestora cum s-a întâmplat totul

"Ne-am oprit să vedem ce se întâmplă şi am văzut bucata aia de avion căzută", spune un tânăr. "Plin de Poliţie, Jandarmerie şi am întrebat pe oamenii de aici şi mi-au spus că a picat din avion", spune un băiat. "Non stop zboară şi zboară destul de jos, asta nu prea înţeleg. Niciodată nu se ştie ce se poate întâmpla", spune o femeie.

Pilotul, experimentat şi inspirat, a reuşit să aducă avionul la sol. "Pilotul este un vechi pilot al aerodromului din Târgu Mureş, cu foarte, foarte multă experienţă. Graţie experienţei a şi reuşit să aterizeze în bune condiţii. Avionul aparţine unei companii private", a declarat Ciprian Dobre, prefectul judeţului Mureş. În doar câteva minute, poliţiştii au ajuns la locul incidentului. Şi specialiştii de la autoritatea de Investigații și Analiză pentru Siguranța Aviației Civile au fost trimişi să ancheteze cazul. Pilotul le-a explicat acestora cum s-a întâmplat totul.

