O şosea din Iaşi a devenit coşmarul şoferilor. Sunt întinse capcane pe drum şi sunt aruncate pietre în maşini

Potrivit BZI, totul a început în decembrie 2024. La începutul lunii, un şofer care tranzita Satu Nou din judeţul Iaşi, a sunat la 112 şi a raportat că a găsit mai multe scânduri pe drum. Poliţia a venit la faţa locului, dar nu l-a găsit pe autor. În urmă cu două zile, un alt şofer a informat că în timp ce mergea pe acelaşi drum, i-a fost lovit parbrizul cu mai multe pietre.

Poliţia nu reuşeşte să-l găsească pe vinovat

A coborât din maşină şi a văzut că pe carosabil erau mai multe pietre decât cele cu care fusese atacat el, semn că şi alţi şoferi au avut aceeaşi soartă. S-a uitat prin zonă, însă nu a observat pe nimeni. Nici poliţiştii chemaţi să investigheze cazul nu au reuşit să afle cine ar fi comis aceste fapte.

"La intrare în Satu Nou, sensul de mers spre Vaslui, cineva mi-a aruncat cu o piatră în parbriz. Am înțelez că în aceeași zonă, în decembrie 2024, cineva a pus un gard cu cuie de-a latul drumului. Am sunat ulterior la 112 și la fața locului a venit un echipaj. Când am coborât, nu am văzut pe nimeni, nu era niciun om, nicio mașină, nimic. Pe filmare am observat ulterior doar pe cineva care fuge înspre o casă părăsită, însă se vede cu greu. Erau mai multe pietre și urme pe asfalt, posibil să mai fi încercat și cu alții", a declarat Adrian Parfene, şoferul atacat cu pietre.

În urma acestor incidente, oamenii legii au deschis o amplă anchetă, dar deocamdată nu au dat de urma autorului. Primarul comunei a demarat şi el propria investigaţie şi a declarat că va merge să vorbească personal cu oamenii pentru a-şi da seama cine ar putea comite asemenea fapte.

