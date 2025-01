Tânăra blondă i-a sucit minţile unui bărbat din Ruginoasa, muncitor în construcţii în Anglia, cu soţie şi copii acasă. Omul recunoaşte că ispita a fost mare, iar promisiunile de iubire l-au păcălit să-i dea toţi banii pe care îi câştiga în străinătate.

"Mi-a scris că mă iubeşte. Şi-a făcut tricou cu mine. Plângea, mă suna de 30-40 de ori pe zi. Spunea că vrea să fie cu mine. Că e săracă, n-are bani. Mie îmi dai pe TikTok, nu pot să merg la bancă să scot bani", povesteşte românul

Tânăra l-a convins că au o relaţie online. Preţul "iubirii"? 50 de mii de lire pe an.

Bărbatul a rămas şi cu inima frântă şi fără bani. După ce a înţeles că a fost tras pe sfoară, au început ameninţările. "M-a ameninţat că vine, că are oamenii ei la Bucureşti. M-a înjurat, că-s prost!", a mărturisit bărbatul.

Cu datorii la bancă pentru o promisiuni online

În capcana escrocilor sentimentali online a căzut şi o farmacistă din Iaşi. Idila dintre ea şi un individ care pretindea că e soldat american a început online, tot pe TikTok. Femeia de 40 de ani, necăsătorită şi fără copii, a crezut că şi-a găsit marea dragoste când un chipeş militar a abordat-o. Şapte luni s-au conversat. La un moment dat, bărbatul a surprins-o cu un cadou ce părea de nerefuzat.

"I-a zis că urmează să se mute în România şi să trimită averea familiei, mai exact aur în valoare de un milion de dolari. I-a spus că taxă pentru a trimite din Italia în România trebuie o taxă de 7 mii de euro", ne spune avocatul femeii, Codrin Stupariu.

Pentru că avea doar trei mii de euro puşi deoparte, femeia a mers la bancă, a împrumutat încă patru mii şi i-a virat banii. Fermecătorul soldat s-a făcut imediat nevăzut.

Când a înţeles că totul a fost doar o înşelătorie, femeia l-a dat în judecată. Însă, şi-a dat seama că avea prea puţine dovezi împotriva bărbatului. Tot timpul, acesta i-a spus că este într-o misiune specială, într-o bază NATO şi nu are voie să discute cu nimeni. Aşa că după fiecare conversaţie o punea să şteargă mesajele şi să-i demonstreze că a făcut acest lucru.

"Militarul" american era de fapt un marocan din Italia

Anchetatorii au aflat că escrocul sentimental era de fapt un marocan din Italia care îşi făcuse un obicei din a seduce şi înşela femei naive. După experienţa nefericită, femeia s-a retras la mănăstire.

Alţii, în schimb, încă mai pică capcane clasice deja. Un tânăr de 23 de ani a cerut ajutorul unei vrăjitoare după despărţirea de iubită. A plăti 2000 de ruo ca să o aducă înapoi cu farmece.

"Am vrut să aflu şi eu viitorul. Mi-a zis că sunt câteva persoane care vor să-mi facă rău. Eu am rugat-o să afle cine sunt. Mi-a trimis două chipuri făcute cu lumânări. Erau descărcate de pe un site. la chestia asta mi-am dat seama, pozele sunt de pe net. A început cu ameninţări şi blesteme, că am argint în corp", ne povesteşte tânărul.

Dragostea nu le fură doar minţile, dar îi lasă şi în sapă de lemn pe mulţi. De cele mai multe ori, escrocii sunt greu de prins, iar banii nu mai pot fi recuperaţi.

Fraudele romantice din mediul online, inclusiv cele de pe aplicațiile de dating, reprezintă 2% din totalul escrocheriilor digitale raportate într un an, arată statisticile.

