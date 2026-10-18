Misiune contracronometru în zona Vârfului Omu. O turistă din Israel a apelat numărul unic de urgenţă după ce, în timp ce se afla în drumeţie pe munte, a căzut şi s-a lovit la un genunchi. Vorbim însă despre o misiune complexă şi asta pentru că la peste 1000 de metri altitudine avem deja condiţii de iarnă.

Alarma a fost dată în această dimineață. În mesajul de alertă se preciza faptul că o turistă israeliană, care a înnoptat la cabana Omu și voia să coboare în această dimineață, a căzut și a suferit un traumatism la genunchi.

Nu își poate continua deplasarea. Acesta este contextul în care, la fața locului, a fost mobilizată echipa de prim răspuns de la baza Salvamont Baba Mare, din masivul Bucegi. Salvatorii montani au ajuns la victimă și o asistă în coborâre.

Nu este o acțiune ușoară, în primul rând, din cauza reliefului accidentat și din cauza condițiilor meteo, vorbind despre zăpadă, ger și viscol, plus vizibilitate foarte mică. În acest context se desfășoară toată acțiunea. Trebuie spus că o altă echipă de sprijin este pregătită să intervină în ajutorul echipei de prim răspuns, dacă acest lucru va fi necesar pe parcursul desfășurării acțiunii.