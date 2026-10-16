Oana Țoiu a transmis "condoleanțe familiilor răniților" la conferința de presă în care vorbea despre atacurile din Marea Neagră. Ministrul intermiar de Externe nu și-a dat seama de încurcătură și a continuat conferința.

Oana Țoiu a susținut, vineri, o conferință de presă la finalul ședinței de Guvern. Șefa diplomației românești a transmis "condoleanțe familiilor răniților". Ea vorbea despre atacurile care au avut loc în ultimele zile în Marea Neagră, inclusiv în apele teritoriale ale României, soldate cu avarierea unor nave. Mai mulți marinari au fost răniți, iar alții sunt încă dispăruți.

"Autoritățile care se ocupă de partea de investigație tehnică sunt încă în proces de analiză. În momentul în care vor fi rezultatele, le vor anunța dumnealor. Însă noi, la nivel diplomatic, avem o poziție foarte clară față de responsabilitatea generării acestor riscuri la Marea Neagră. Marea Neagră în acest moment este unul dintre cele mai riscante locuri pentru un navigator. Numărul de decese din ultima vreme depășește practic riscurile din alte.

Și aici e un moment să reafirm condoleanțele noastre față de familiile celor răniți. Am fost în legătură în aceste zile la fiecare dintre incidente și cu oficiali din țările de naționalitate al pacienților. Au mulțumit României pentru efortul care a fost realizat atât în zona de salvare, cât și de tratament medical de care au avut parte", a spus Oana Țoiu.