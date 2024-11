Omul străzii care a furat maşina poliţiei, "client" vechi al agenţilor. Are zeci de procese-verbale pentru infracțiuni și a fost internat la psihiatrie

"Omul străzii a urcat în maşină şi a plecat în viteză. Pe urmele sale a pornit şi un alt echipaj al Direcţiei Generale Poliţia Locală". În cursa nebună, individul a lovit patru autoturisme, dintre care trei erau parcate, iar una aparținea unui șofer care tocmai oprise. Mai mult, un pieton a fost la un pas de tragedie, după ce individul a ajuns pe trotuar cu autospeciala.

"Numai ce am ajuns acasă, urma să îmi iau soţia şi fetele să mergem la târgul de crăciun şi am sărit din maşină. Am văzut că vine nebunul. M-am speriat. A fost fracţiune de secundă, n-am ştiut cum să reacţionez. Am sărit din maşină, maşina-i praf".

Distracţia bărbatului s-a încheiat la aproape un kilometru distanţă. Agenţii l-au testat, iar surpriza nu a fost deloc mare. "Testat cu aparatul alcooltest a indicat o valoare de 0,32 mg alcool pur în aerul expirat urmâd a fi efectuată şi testarea în vederea stabilirii eventualului consum de droguri", a declarat Claudia Iuga, purtătorul de cuvânt IPJ Arad.

Individul este un client vechi al agenţilor, nefiind la prima abatere, are zeci de procese-verbale pentru infracțiuni minore și fusese internat la psihiatrie în urmă cu doar o lună. "În urmă cu mai puţin de un an a furat în acelaşi mod o altă maşină din Arad care era tot cu motorul pornit şi a fost prins abia în Timişoara", potrivit lui Ralu Cotrău, purtătorul de cuvânt al primăriei Arad. Bărbatul a fost reținut acum, iar pentru distracţia de aseară riscă să ajungă în spatele gratiilor.

