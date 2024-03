Vezi și

Nu mai puţin de 70 de familii orşovene trebuie să fie despăgubite, după ce trei ani la rând au plătit taxe locale mărite ilegal. Impozitele percepute au ajuns să fie duble faţă de anii anteriori.

Localnic: Am un autoturism, la care acum trei ani de zile mi s-a dublat. După aceea am locuinţă şi terenuri, la care la toate am observat diferenţa de preţ faţă de acum doi-trei ani.

Localnică: Nu mi se pare normal să plătesc taxe şi impozite mult mai mari decât alte oraşe din ţara noastră, care sunt mult mai dezvoltate decât noi.

Primăria a făcut recurs la Curtea de Apel

Oamenii au fost ajutaţi de un ONG local, care le-a oferit consultanţă juridică în faţa instanţei. Cu toate acestea, mai au un hop până la recuperarea banilor: primăria a făcut recurs la Curtea de Apel.

Localnic: Cu toate că decizia de majorare a fost declarată nulă de către instanţă, nu vrea să-i returneze de bunăvoie.

Ciprian Mocanu, președinte Asociația "Împreună Renaștem Orșova": Instanţa spune foarte clar că primăria trebuie să anuleze deciziile de impunere pe an 2021-2022, să emită noi decizii ţinând cont de flota de inflaţie şi fără celelalte cote adiacente pe care le-au prevăzut ilegal.

Doar unele familii își pot recupera banii

De altfel, doar familiile care au acţionat în instanţă au posibilitatea de a-şi primi înapoi banii.

Ciprian Mocanu, președinte Asociația "Împreună Renaștem Orșova": Acest lucru este semnalat şi de Curtea de Conturi care a lăsat o măsură primăriei, şi anume iniţierea unui nou proiect de hotărâre de consiliu local prin emiterea unei noi decizii care să se aplice pentru toţi locuitorii municipiului Orşova.

Edilul din Orşova a refuzat să ofere un punct de vedere asupra deciziei de instanţă. Dacă hotărârea instanței va rămâne definitivă, orşovenilor trebuie să li se restituie sumele încasate ilegal.

