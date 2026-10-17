Oraşul din România care a rămas fără apă şi căldură în prag de iarnă din cauza unui incendiu la CET
Un incendiu izbucnit la un transformator electric al CET Iași a afectat complet activitatea centralei, iar mii de locuințe riscă să rămână fără apă caldă și căldură. Sindicaliștii spun că fac eforturi pentru reluarea cât mai rapidă a funcționării, însă, deocamdată, centrala este oprită. Din fericire, nimeni nu a fost rănit în urma incendiului.
Liderul sindicatului Energia din cadrul CET Iaşi, Sorin Turcu, afirmă, sâmbătă seară, după incendiul izbucnit în cursul zilei la un transformator electric al centralei, că activitatea este afectată în proporţie de sută la sută, dar că se fac eforturi pentru ca locuitorii municipiului Iaşi branşaţi la sistemul centralizat să nu rămână o perioadă lungă fără apă caldă şi căldură.
"Încercăm să revenim la normal cât mai repede. Activitatea este afectată sută la sută. Să vedem ce alternative există. Centrala este pe zero. Oraşul rămâne fără apă caldă şi căldură", a declarat liderul sindical Sorin Turcu.
El susţine că nu se poate spune exact cauza producerii incendiului, dar că efectele asupra instalaţiilor vor fi evaluate în cel mai scurt timp.
"Nu avem victime, mulţumim lui Dumnezeu. Noi suntem mobilizaţi. Am venit cu toţii de acasă să ajutăm. În tura de serviciu se aflau 15 oameni, nimeni nu a păţit nimic", a adăugat Sorin Turcu.
La sistemul centralizat de încălzire sunt branşate la Iaşi 22.000 de apartamente, 138 de instituţii publice şi 171 de agenţi economici.
Pompierii ieşeni au intervenit, sâmbătă după-amiază, la un incendiu izbucnit la un transformator electric din incinta CET Iaşi. Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Iaşi, focul s-a manifestat la primul etaj al unei hale industriale, cu o suprafaţă de aproximativ 1.000 de metri pătraţi. Potrivit pompierilor, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă, iar echipajele din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Iaşi au localizat şi lichidat incendiul, limitând propagarea flăcărilor.
- Bolid de 70.000 de euro, căutat de autorităţile suedeze, descoperit în Portul Constanţa. Unde urma să ajungă
- Un român şi un sirian, prinşi cu cocaină de 60.000 € la poarta unui liceu. Elevii au filmat totul de la geam
- Accident în Piaţa Operei din Bucureşti. O maşină s-a răsturnat, iar un pasager a fost transportat la spital
În urma incendiului, nu au fost înregistrate victime.
Reporter Corespondent la Observator, Antena 1, în Iași de 8 ani, cu 11 ani experiență în jurnalism generalist, a relatat de la toate evenimentele majore de toate felurile din Moldova. ➜