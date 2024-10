Întâmplarea a avut loc luna trecută. Pacienta, o angajată a spitalului, avea o fractură la gleznă şi trebuia transportată de urgenţă la un spital din Capitală pentru o intervenţie chirurgicală. Pe drum, însă, ambulanţa s-a oprit într-o benzinărie, acolo unde a venit o altă autospecială de la Bucureşti, fără pacient.

"Echipajul a făcut o pauză... nejustificată, consider eu, de 27 minute într-o staţie peco de la Horezu. Din punctul nostru de vedere, nu este în regulă ceea ce s-a întâmplat. Motiv pentru care în incinta instituţiei, chiar din acea zi când am aflat, am demarat o anchetă administrativă", explică Tiberiu Tătaru, manager Serviciul de Ambulanţă Gorj.

Conducerea spitalului a aflat de incident în urma unui apel telefonic dat chiar de pacientă.

Pauza făcută de ambulanţă a fost confirmată de GPS-ul maşinii. Imediat după a fost deschisă o anchetă disciplinară pentru cei patru angajaţi implicaţi în incident, doi ambulanţieri şi doi asistenţi medicali.

Până în acest moment, doar doi salariaţi dintre cei vizaţi de ancheta administrativă au dat note explicative. Ceilalţi doi sunt, în prezent, în concediu de odihnă.

Deşi ambulanţa a staţionat aproape jumătate de oră, pacienta a ajuns în stare bună la spital, iar angajaţii care se aflau în misiune urmează să răspundă în faţa Comisiei de disciplină săptămâna viitoare. Potrivit regulamentelor, o ambulanţă aflată în deplasare are voie să oprească doar dacă pacientul are nevoie manevre speciale.

Diana Speretoiu Like Când mă întreabă cineva de unde sunt, îmi place să răspund mereu: De acasă de la Brâncuși! Sunt Diana Speretoiu. Din Gorj. Aduc în prim plan tot ce e mai frumos, dar și ce e nedrept, ne revoltă, ne șochează. ➜

