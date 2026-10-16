Pădurar de 50 de ani, găsit mort într-un complex de vânătoare din Maramureș. Ipotezele anchetatorilor

Un pădurar de 50 de ani din Maramureş a fost găsit mort, joi seară, într-un complex de vânătoare. Bărbatul plecase în patrulare şi nu a mai ajuns la întâlnirea stabilită cu un coleg. A fost găsit cu leziuni grave, iar una dintre ipotezele anchetatorilor este un posibil atac al unui cerb.

Pădurarul, în vârstă de 50 de ani, angajat al Romsilva din anul 2017, plecase de acasă după ora 18:00, pentru a efectua o patrulare în perimetrul complexului de vânătoare din Ocolului Silvic Șomcuta Mare, care se întinde pe o suprafață de aproximativ 520 de hectare. Acesta urma să se întâlnească cu maistrul de vânătoare pentru verificarea perimetrului.

Întrucât nu a mai putut fi contactat telefonic și nu s-a prezentat la întâlnirea stabilită, colegii noștri au început să îl caute, fiind informat și șeful ocolului silvic. În jurul orei 21:00, pădurarul a fost găsit cu leziuni grave, incidentul fiind anunțat imediat la numărul unic de urgență 112 și notificat și Inspectoratul Teritorial de Muncă.

Circumstanțele în care s-a produs decesul sunt cercetate de autoritățile competente. Una dintre primele ipoteze luate în calcul este aceea a unui posibil atac al unui cerb, în contextul sezonului de împerechere, perioadă în care masculii pot manifesta un comportament deosebit de agresiv. Această ipoteză urmează să fie verificată în cadrul anchetei.

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"Regia Națională a Pădurilor – Romsilva își exprimă profundul regret pentru pierderea colegului nostru și transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate, apropiaților și tuturor celor care l-au cunoscut. Suntem alături de familia îndurerată în aceste momente dificile", a transmis Romsilva.

Poliția a deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, în vederea stabilirii împrejurărilor exacte în care s-a produs decesul.