Papa Leon al XIV-lea s-a adresat oamenilor la Vatican, pentru prima dată după operaţie. Ce le-a transmis

Papa Leon al XIV-lea s-a adresat mulţimii adunate duminică în Piaţa Sfântul Petru de la Vatican, pentru prima dată după ce a fost supus, marţi, unei intervenţii chirurgicale pentru extirparea unui nodul pulmonar care s-a dovedit a fi canceros, au transmis AFP şi Reuters.

Un cor de voci feminine a strigat "Trăiască Papa!", în momentul în care suveranul pontif, în vârstă de 71 de ani, a apărut la fereastra Palatului Apostolic, reşedinţa sa.

Zâmbitor şi pe o voce sigură şi clară, Papa Leon le-a mulţumit celor care s-au rugat pentru el în ultimele zile şi a afirmat că îşi va relua treptat angajamentele, pe parcursul convalescenţei.

"Aş dori să le mulţumesc tuturor celor care s-au rugat pentru mine în ultimele zile. Am simţit cu adevărat sprijinul vostru - vă mulţumesc", a spus pontiful, la finalul rugăciunii Angelus.

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"Îmi exprim recunoştinţa deosebită faţă de medici, asistenţi medicali şi întregul personal de la spitalul Gemelli", a adăugat el, adresându-se miilor de oameni prezenţi.