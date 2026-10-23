În loc de o copilărie lipsită de griji, patru fraţi, cel mai mic dintre ei de numai un an iar cel mai mare de 6 ani, au cunoscut foamea, bătaia și umilința din primele luni de viaţă. Au fost transformați de părinţi în instrumente de făcut bani, la cerşit. Potrivit anchetatorilor, adulţii ar fi avut şi un complice cu care împărţeau la final de zi sumele strânse.

Cei patru copii, cu vârste cuprinse între 1 și 6 ani, se află acum în grija Direcției pentru Protecția Copilului, într-un centru specializat, unde primesc consiliere psihologică, dar și îngrijirile de care nu au avut parte din partea celor care le-au dat viață, precum hrană și condiții mai bune de trai.

În perioada în care erau obligați să cerșească în parcuri, dar și în apropierea lăcașurilor de cult, părinții i-ar fi înfometat și supus frecvent unor acte de violență.

Copiii au fost văzuți de mai multe ori, pe parcursul verii, practicând cerșetoria, iar în cele din urmă, procurorii DIICOT au deschis un dosar penal și au demarat cercetările. Părinții au fost arestați preventiv pentru 30 de zile, iar o altă persoană este cercetată pentru complicitate.

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Potrivit anchetatorilor, părinții și-ar fi obligat copiii să cerșească zile întregi, uneori chiar până la miezul nopții. Într-o singură zi, cei mici ar fi reușit să adune din cerșetorie până la 1.000 de lei.