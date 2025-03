Paul lucrează în atelierele Facultății de Inginerie din Galați. Şi chiar dacă este doar un sudor, e recunoscut de studenţi ca şi profesor al lor. Dar asta nu este tot. Paul are un simț artistic ieșit din comun și pentru că trebuie să se exprime a creat în ultimii ani artă din resturi metalice. "În 2015 am început cu...din nişte bujii am făcut nişte avioane. Imediat când veneau copiii de la şcoli, de la licee le luam şi le dădeam. Pentru mine toţi sunt prieteni, nu sunt studenţi", a declarat Paul.

Bufniţe, chitări, statuete în mărime naturală și multe alte figurine au luat naștere din măiestria cu care Paul sudează

Iar prietenii lui Paul au doar cuvinte de laudă la adresa lui. "Este mentorul nostru în sudură. Nu mă aşteptam ca un procedeu industrial să dezvolte şi latura artistică", a declarat Vasile Adrian, student. Conducerea Universității Dunării de Jos nu a rămas indiferentă la efortul depus de el și, pentru că toată comunitatea studențească știa despre artistul-sudor, i-au organizat o expoziție în Sala Pașilor Pierduți.

Vezi și

"Poate transmite studenţilor exact prin a arăta un mod inedit, un mod prin care obiecte simple, refolosibile, sunt aduse chiar la viaţă", a declarat Nicuşor Baroi, decanul Facultăţii de Inginerie Galaţi. Bufniţe, chitări, statuete în mărime naturală și multe alte figurine au luat naștere din măiestria cu care Paul sudează.

Daniel Lare Like

Întrebarea zilei Vă afectează trecerea la ora de vară? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰