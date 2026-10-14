Ministrul propus al Muncii, Florin Manole (PSD), afirmă că pensiile vor fi indexate, însă nu poate avansa deocamdată procente sau sume exacte. Social-democratul a declarat că va insista pentru majorarea veniturilor pensionarilor și că ar putea pleca din Guvern dacă nu va primi fondurile necesare pentru această măsură.

Pensiile vor fi majorate, promite Florin Manole, Ministrul propus al Muncii: "Cu cât de mult se va putea" - Sursa: Profimedia

"Da, pensiile vor fi indexate cu siguranţă. Nu pot să vă spun cifrele", a declarat, miercuri seară, la Antena 3 CNN, ministrul propus al Muncii, Florin Manole.

Întrebat, miercuri seară, la Antena 3 CNN, ce va face dacă ministrul propus al Finanțelor, Alexandru Nazare, îi va spune că nu există bani pentru indexarea pensiilor, Manole a răspuns tranșant: "Nu" va rămâne în Guvern în această situație.

"Deci dacă nu vă dă bani, plecați", a insistat moderatoarea.

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"Da, dar mai e o chestiune importantă aici. Nu sunt banii ministrului de Finanțe sau ai ministrului Muncii. Sunt bani din bugetul României care, cu prudență și cu înțelepciune, trebuie cheltuiți corect. Iar corect, după doi ani de blocare a indexării pensiilor, corect este să le indexăm", a declarat Florin Manole.

Florin Manole spune că va discuta cu premierul desemnat și cu ministrul Finanțelor

Acesta a precizat că va urma o discuţie cu premierul desemnat, Luca Niculescu, dar şi cu ministrul Finanţelor pentru a se discuta despre sume exacte, având în vedere că "nu trebuie să ieşim din cifra de deficit".

"Pensiile vor fi indexate cu cât de mult se va putea", a adăugat ministrul propus.

Florin Manole crede că ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, va coopera pentu creşterea pensiilor: "Eu nu cred că domnul Nazare îl va lua pe nu în braţe".

Manole a precizat că indexarea pensiilor este una dintre cele zece priorităţi asumate de PSD, odată ce a decis să intre la guvernare.

"Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluţiei pentru ieşirea din acest blocaj naţional. Consiliul Politic Naţional a dat undă verde intrării PSD la guvernare deoarece priorităţile solicitate de Partidul Social-Democrat se regăsesc în programul de guvernare al viitorului cabinet Niculescu", a anunţat preşedintele PSD, după şedinţa Consiliului Naţional al partidului.

Indexarea pensiilor, una dintre cele zece priorități ale PSD

1. Prezentarea în Parlament a situaţiei reale a deficitului bugetar şi a tuturor datoriilor amânate înainte de prezentarea publică a bugetului pe 2027, cu termen până la 1 noiembrie 2026.

2. Semnarea unui memorandum împreună cu mediul de afaceri şi sindicatele care să ofere o predictibilitate fiscală pentru 2027. Mai clar spus: că NU vor creşte taxele anul viitor.

3. Structurarea şi aprobarea rectificării bugetare care să acopere necesarul de finanţare pentru spitale, servicii critice, funcţionarea statului - până la 1 noiembrie 2026

4. Inventarierea stadiului proiectelor finanţate din fonduri europene, PNRR sau de la bugetul de stat care trec pe fonduri naţionale.

5. Operaţionalizarea accelerată a tuturor măsurilor din Planul de relansare economică – până la mijlocul lunii viitoare (15 noiembrie)

6. Elaborarea bugetului de stat pentru 2027, cu încadrarea în ţintele de deficit şi menţinerea unui nivel ridicat al investiţiilor - până la 1 decembrie 2026

7. Prezentarea măsurilor pentru asigurarea energiei şi încălzirii pe timpul iernii

8. Indexarea pensiilor (inclusiv militare) şi a pensiei minime.

9. Eliminarea CASS pentru mame, veterani şi persoane cu dizabilităţi

10. Demararea reformei administrative - comasarea voluntară a localităţilor cu până la 1500 de locuitori şi comasarea serviciilor publice pentru reducerea cheltuielilor.