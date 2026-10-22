Un bărbat din Bacău a fost reţinut de poliţiştii din Alba după ce, sub pretextul că o vor ajuta să obţină venituri din investiţii la bursă, ar fi păcălit o femeie de 68 de ani, din Blaj, să-i dea peste 250.000 de lei, pe care acesta, ulterior, i-ar fi introdus într-un ATM dedicat achiziţionării criptomonedelor.

Pensionară din Blaj, păcălită cu AI să dea 250.000 de lei unui băcăuan. Bărbatul voia să cumpere criptomonede - Profimedia

Femeia ar fi fost indusă în eroare inclusiv prin prezentarea unor documente şi fotografii create cu ajutorul inteligenţei artificiale, informează Agerpres. Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Alba, poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale Alba au luat măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de un bărbat, de 52 de ani, din municipiul Bacău, cercetat pentru săvârşirea infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciunea.

AI-ul, folosit în fraudă

"Bărbatul a fost depistat în flagrant delict, ieri, 21 octombrie, de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale, sprijiniţi de poliţişti din cadrul Poliţiei Municipiului Blaj, în momentul în care s-ar fi deplasat în municipiului Blaj, pentru a ridica o sumă de bani de la o femeie, de 68 de ani, din municipiul Blaj, pe care, ulterior, ar fi urmat să o introducă într-un ATM dedicat achiziţionării de criptomonede, într-un portofel electronic indicat de persoane necunoscute", se menţionează în comunicat.

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IPJ Alba precizează că, din cercetările efectuate, sub supravegherea şi coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Blaj, a reieşit că, la data de 4 septembrie, sub pretextul că o vor ajuta să obţină venituri din investiţii la bursă, femeia ar fi fost determinată să îi transfere bărbatului, în contul personal, 46.600 de lei, pe care acesta, ulterior, ar fi introdus-o într-un ATM dedicat achiziţionării criptomonedelor.

De asemenea, în perioada 26 septembrie - 13 octombrie, bărbatul s-ar fi deplasat în municipiul Blaj şi ar fi ridicat de la femeie suma de 207.000 lei, pe care ar fi introdus-o într-un ATM dedicat achiziţionării criptomonedelor, iar, pentru fiecare operaţiune efectuată, acestuia i-ar fi revenit 3.000 de lei.

Cercetările efectuate au relevat faptul că femeia ar fi fost indusă în eroare, încrederea acesteia fiind câştigată prin prezentarea unor documente şi fotografii create cu ajutorul Inteligenţei Artificiale. Faţă de băcăuan, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de complicitate la infracţiunea de înşelăciune. În vederea identificării tuturor persoanelor şi recuperării prejudiciului, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de înşelăciunea.