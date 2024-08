Ofiţerii Direcţiei Generale Anticorupţie au găsit zeci de mii de lei si zeci de mii de euro acasă la şase medici şi la o asistenta. De asemenea, si mai multe plicuri cu bani nedeschise. Toţi dau acum explicaţii in fata procurorilor. 43 de acte materiale au in vedere anchetatorii: dare si luare de mita. Pacientii oncologici au devenit sursa de bani pentru mai multi medici si asistente de la spitalul municipal din timisoara. Surse din ancheta spun ca denuntul de la care a inceput ancheta a fost facut de o pacienta in urma cu cateva luni. De atunci de atunci a inceput monitorizarea cadrelor medicale.

1.000 de euro ar fi găsit procurorii asupra sa, bani pe care nu i-a putit justifica, dar şi 1.000 de lei

Astazi, ofiterii DGA au descins la spital si l-au ridicat pe chirurgul Laurentiu Drăgici chiar din cabinet, la finalul unei priceduri pe care o facea unei paciente. De la spital au fost ridictate si mai multe acte. 1.000 de euro ar fi gasit procurorii asupra sa, bani pe care nu i-a putit justifica, dar si 1.000 de lei.

Vezi și

Va reamintim, de la aceeasi Sectie de Chirurgie Generala Oncologica, in 2022, anchetatorii l-au ridicat pe medicul Octavian Mazilu, tot pentru spaga. Acesta era pe atunci seful sectiei, iar anterior chiar manager al Spitalului Municipal Timisoara. Anchetatorii il monitorizasera mai multa vreme si stabilisera ca acesta incasase de alte 26 de ori bani de la pacienti si apartinatori in mai putin de doua luni. Vorbim de sume intre 100 si 2000 de lei. Mazilu a fost condamnat la 3 ani de inchisoare cu suspendare. Acum profeseaza si e chiar director medical la spitalul din Drobeta Turnu Severin.

Ți-a plăcut acest articol? Like

Întrebarea zilei Vă plătiţi datoriile până pe 15 decembrie, ca să scăpaţi de dobânzi şi penalităţi? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰