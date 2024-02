Otravă afară, otravă şi în casă. România este pe locul doi în Europa în topul celor mai poluate locuinţe. Aparatele de uz casnic care credem că ne uşurează viaţa ne sunt, de multe ori, duşmani. Emit noxe la care nici nu ne gândim. 25.000 de oameni mor în fiecare an în România din cauza poluării din spaţiile închise.

Cea mai toxică încăpere dintr-o locuinţă este bucătăria, conform unui studiu făcut de o companie producătoare de electrocasnice.

Alin Stan, reporter Observator: Gătitul la un aragaz, fără un sistem de aerisire, este o mare sursă de poluare a locuinţei. Sfatul medicilor: instalați neapărat o hotă sau, dacă nu puteți, gătiți mereu cu geamul larg deschis. De asemenea, în case există deja praf şi bacterii. Lor li se adaugă toate substanțele eliberate în aer de produsele de curățenie și sprayuri.

Obiectele care încarcă aerul din casă cu multe chimicale

Deodorantele, filtrelele îmbâcsite ale aparatului de aer condiţionat şi covoarele pline de praf încarcă aerul cu multe chimicale.

Magda Ciobani, medic pneumolog: Când intrăm într-o casă nouă şi miroase a mobilă nouă, în realitate, acel miros arată că este prezentă o substanţă foarte iritantă pentru aparatul respirator şi pentru tegument. O astfel de casă trebuie neaparat aerisită mai mult decât de obicei. Există soluţii de genul aparatelor care asigură schimbul de aer, dar fără a pierde căldura.

Dan Trifu, activist de mediu: Sistemul de geam termopan cu anveloparea blocurilor pentru eficienţă energetică. Creează efect de seră ceea ce este extrem de periculos pentru copii. Putem să ne mutăm într-o cameră mai călduroasă să aerisim pe cealaltă. Când închidem geamurile se încălzeşte şi revenim cu un aer cât mai curat.

Cele mai folosite metode de filtrare a aerului

De multe ori, însă, dacă aerisim lăsăm să intre...tot aer toxic. Metode de filtrare a aerului sunt multe, începând cu cele naturale, florile, până la dezumidificatoare, uleiuri esenţiale sau aparate de purificare.

"Tot timpul am un purificator în casă pentru că avem pe cineva care are un fond alergic. Nu mai e problemă cu acarieni, cu praful. Aerul se face mai respirabil", spune un român. "Am purificator, da. Nu ştiu dacă se vede neapărat un beneficiu în sănătate. Aerul este un pic mai purificat decât în mod normal", adaugă altcineva.

Marian Pîrlog, reprezentant magazin: Interesul pentru această categorie de produse a crescut. Putem observa o creştere în 2023 faţă de 2022, de 10%.

Cea mai mare poluare din locuinţe se înregistrează în noiembrie, când mulţi aerisesc mai rar din cauza temperaturilor scăzute de afară.

