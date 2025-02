ANAF vinde o casă de 190 mp cu 6 camere şi un teren de peste 1.000 mp. Ce preţ are - ANAF

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) Ploieşti, prin Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Călăraşi, scoate la licitație o casă cu şase camere, cu o suprafaţă totală de 190 de metri pătraţi, dar şi un teren de peste 1.000 de metri pătraţi.

Casă de vânzare în Călăraşi

D.G.R.F.P. Ploiesti, A.J.F.P. Calarasi - Licitatie bunuri imobile, proprietate a debitorului ROZY NATURA S.R.L.

In ziua de 26.02.2025 la ora 14:00, in localitatea Calarasi str. Eroilor nr. 6-8, se vor vinde la licitatie urmatoarele bunuri:

- Locuinta + anexa + teren, 6 camere, Suprafata utila: 132 MP, Suprafata totala: 190 MP, Compartimentare: Decomandat, Etaj: P+1, Nr. niveluri imobil: 1, Nr. bai: 1, An finalizare constructie: 2009, Stare proprietate: buna, Stadiu constructie: finalizat, Structura de rezistenta: beton, Utilitati: apa, energie electrica, telefonie, fosa, Teren aferent in suprafata de 1061 MP, inregistrat in cartea funciara nr. 31324 , stare uzura:

Normala, semne particulare: Nu sunt , situat in str. Ion Creanga, nr. 6, loc. Vlad Tepes, Calarasi, pret de evaluare 332708 lei (exclusiv TVA*))

