Unul dintre avocații lui Vlad Pascu susține că presa este cea care l-a făcut criminal și l-a linșat, dând și un exemplu. "Știați că dacă pui 100 de furnici negre și 100 de furnici roșii într-un borcan, nu se va întâmpla nimic? Dar dacă scuturi borcanul tare, furnicile încep să se omoare între ele. Furnicile roșii consideră furnicile negre dușmanii lor, iar furnicile negre consideră furnicile roșii inamicii lor", a declarat avocatul, într-un soi de pildă a furnicii.

Un alt avocat a spus că instanța poate luat o hotărâre pentru a salva ce mai poate fi salvat, referându-se aici și la inculpatul Vlad Pascu, cerând judecătorului să cântărească asupra pedepsei și să îi dea șansa să se îndrepte sau să își redreseze traseul vieții.

Un alt avocat, al patrulea care a luat cuvântul, nu a contestat nimic, dar a încercat să clarifice anumite "chestiuni juridice", invocând manipularea din partea unor "elemente străine".

"Rămâne o dimensiune morală la care mă refer. E mai important în acest caz, față de consecințele evenimentului. Include deznădejde și disperare. Include încercare de manipulare din partea unor elemente străine. Și înainte și după accident, copii au fost uciși în accidente de șoferi sub influența drogurilor, s-au avântat pe șosele. Nu cred că după acest dosar lucrurile se vor termina. Vor continua. A fost o publicitate agresivă. Cuculis a indus ideea unui criminal pentru cineva cercetat pentru omor. Toți am căzut victime unei publicități agresive, există și un criminal, peste tot există dealeri de droguri, există grupuri din consumatori și din cei care procură. Cineva permite ca acestea să fie distribuite la liber. Cred că trebuie să aveți în vedere această dimensiune morală. În afară de el există cineva care permite asta", a spus avocatul.

Vlad Pascu: "Sunt ridicole anumite acuzații care mi s-au adus astăzi"

"A fost o ședință tensionată, o să dau socoteală, știu că niciun cuvânt față de regretul față de faptele mele nu pot schimba ce s-a întâmplat sau să reducă suferința. Am scris un memoriu în ultimele două zile în camera de detenție și pe altă latură în ceea ce s-a zis în mass-media. Sunt filmulețe de nișă cu acele momente pentru a-mi zugrăvi o imagine rea, cu ceea ce am făcut în perioada post-liceală, am fost olimpic la matematică. Aș vrea să îl depun, sunt 12 pagini, note scrise. Ce am scris acolo... dacă instanța nu consideră că am eu scris acolo, poate să extindă cercetarea la apelurile telefonice. Am fost împotriva în sala de judecată să discutăm despre împărțirea procentuală a culpei. Nu am vrut să citească apărătorii mei ce am scris, să îl depun direct, sunt 12 pagini. De multe ori am încercat să îmi fac apărarea prin apărători, nu să o fac eu. M-au acuzat că nu am avut o conduită potrivită. Eu cred că colegii avocați sunt inteligenți, că eu personal nu am făcut așa ceva, nu am posibilitatea de așa ceva din închisoare", a declarat Vlad Pascu, în sala de judecată.

"Sunt ridicole anumite acuzații care mi s-au adus astăzi. Să luați o hotărâre. Vreau să am parte de un proces echitabil, cum ar trebui. Este de neimaginat, impactul psihologic, ce s-a întâmplat în mass-media a fost mult peste înțelegerea mea și de aceea prefer să nu mă mai uit la televizor. Vreau să pun în evidență cu apărarea pe care am avut-o", a mai spus el.

"Nu pot să dau timpul înapoi, nu pot să nu mai fiu în Vama Veche. A fost o chestie morală, că familia mea are o situație materială bună și a încercat de a ajuta persoanele vătămate, pentru cele decedate nu se mai poate face nimic", a declarat Pascu.

Vlad Pascu a ucis doi tineri în timp ce conducea drogat

Pe 19 august 2023 Vlad Pascu conducea un autoturism pe DN 39, iar în jurul orei 5.25, în apropiere de 2 Mai, a intrat într-un grup de pietoni. În urma impactului, doi tineri și-au pierdut viața și alți trei au fost răniți.

Vlad Pascu a fugit de la locul accidentului și a fost găsit apoi de polițiști în Vama Veche. Anchetatorii au stabilit că el se afla sub influența mai multor substanțe interzise, printre care cocaină, amfetamină și metamfetamină.

Vlad Pascu a fost trimis în judecată, în luna octombrie, pentru ucidere din culpă, vătămare corporală din culpă, părăsirea locului accidentului și conducerea unui vehicul sub influența substanțelor psihoactive.

