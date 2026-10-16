Planul roşu, activat în Craiova. Un mort şi 10 răniţi după ce o maşină şi un autobuz s-au ciocnit frontal

Planul Roşu de Intervenţie a fost activat, vineri dimineaţă, la Craiova, după ce un autobuz şi un autoturism s-au ciocnit, primele informaţii arătând că sunt implicate 20 de persoane. Dintre acestea, şapte au nevoie de îngrijiri medicale, o victimă fiind în stop cardio-respirator.

Planul roşu, activat în Craiova. Un autobuz şi o maşină s-au ciocnit, 20 de persoane implicate - IPJ Dolj

UPDATE: Numărul persoanelor rănite în accidentul rutier produs vineri dimineaţă, pe strada Brestei din municipiul Craiova, între un autobuz de transport persoane şi un autoturism, a crescut la zece, toate victimele fiind evaluate şi tratate la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Craiova, a informat purtătorul de cuvânt al unităţii medicale, dr. Cristina Geormăneanu.

Potrivit sursei citate, şase victime au fost transportate cu ambulanţele la Unitatea de Primiri Urgenţe (UPU), iar alte patru persoane implicate în accident au ajuns ulterior la spital, prin mijloace proprii sau cu ajutorul echipajelor de intervenţie. "La UPU a SCJU Craiova, începând cu ora 9:38, au fost aduse cu ambulanţa şase victime, conştiente, stabile respirator şi hemodinamic, policontuzionate, care au fost admise în aria de urgenţe minore. Au mai sosit în UPU şi alte patru victime ale aceluiaşi accident, două cu mijloace proprii, una cu ambulanţa, fiind preluată de la locul de muncă unde a ajuns în urma accidentului, şi încă una adusă de un echipaj al Poliţiei", a precizat dr. Cristina Geormăneanu. Reprezentanta spitalului a explicat că una dintre victimele care au ajuns ulterior la UPU plecase iniţial de la locul accidentului la serviciu, de unde a fost preluată de o ambulanţă.

Un autobuz şi o maşină s-au ciocnit

Accidentul a avut loc pe strada Brestei din municipiul Craiova, între un autoturism şi un autobuz de transport persoane.

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"Din primele informaţii sunt implicate 20 de persoane, dintre care 7 necesită îngrijiri medicale (1 în SCR). A fost activat Planul Roşu de Intervenţie începând cu ora 09:05", a anunţat ISU Dolj.

La accident intervin echipaje de pompieri şi medicale cu o autospecială de stingere, o descarcerare, 2 ambulanţe SMURD, o autospecială pentru transportul personalului şi victimelor multiple şi un echipaj al Serviciului de Ambulanţă Judeţean.