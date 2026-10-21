Detalii şocante despre atacul de la şcoala din Bistriţa. Elevul de 13 şi-a anunţat planul într-un jurnal online de 50 de pagini, care cuprinde lista colegilor pe care a vrut să îi înjunghie şi motivele agresiunii. Autorităţile nu au văzut, însă, semnalele de alarmă. Elevul plănuia inclusiv să fure arma unui poliţist şi să facă măcel în clase. Noul premier a anunţat un plan de urgenţă pentru siguranţa în şcoli.

Acestea par a fi momentele în care elevul îşi pregăteşte casca şi cagula de camuflaj înainte să îşi înjunghie profesoara şi un coleg. Imaginile au fost postate pe o platformă online de jocuri video împreună cu un jurnal în care scrisese amănunţit ce vrea să facă în ziua atacului.

"Prima dată voi da foc uşii cancelariei, apoi voi urca la etajul al doilea şi îi voi ataca. La ştiri spuneau că vor fi mai mulţi poliţişti în jurul şcolilor. Ei, bine, s-ar putea să omor unu şi să îi iau arma", a scris elevul în jurnal.

Elevul de clasa a şaptea nu a ales întâmplător data atacului. L-a plănuit imediat după ziua de naştere a unui coleg pe care voia să îl înjunghie.

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Alex Prunean, reporter Observator: În jurnalul său, atacatorul de 13 ani care este încă internat aici, a făcut şi lista cu cei vizaţi. Ţinta principală era un coleg de etnie romă şi încă patru băieţi pe care îi acuză că îl hărţuiau. După incidentul violent, părinţii a şase elevi şi profesoara atacată au cerut ordin de protecţie.

Adolescenţii de pe lista agresorului sunt în stare de şoc şi acum.

"Copilul stă cu traume. Voia să urce la dormitor şi mi-a spus <<Bunicule, hai cu mine că imi e frică>>", a declarat bunicul unuia dintre elevii vizaţi.

Agresorul a scris zeci de pagini în jurnal despre ce l-a făcut să atace, surse de inspiraţie, bullying şi ură învăţată online. Dar expunea şi planuri mari: să scrie mai multe cărţi şi înfiinţeze un partid politic.

"Primele mele gânduri legate de un atac le-am avut când bullying-ul a devenit fizic şi aveam vânătăi pe tot corpul. Am scris manifeste, acesta fiind al treilea, şi am plănuit totul din februarie anul acesta", mai scrie în jurnal.

Semnalele de alarmă nu au fost văzute, însă, nici de autorităţi, nici de profesorii elevului.

"Acea suferinţă a fost canalizată în jurul unor idei radicale sau în jurul unor anumite tipuri de persoane. Dacă această situaţie de viaţă se combină cu anumite trăsături de personalitate sau anumite chiar tulburări psihice, se poate ajunge la un de atac", a explicat Gabriela Groza, psiholog expert judiciar.

"Există în mediul online comunităţi de care ştim nu de ieri, de azi. Oameni tineri cu probleme de sănătate mintală care sunt reorganizaţi şi apoi sunt instrumentalizaţi şi care adeseori ajung să comită fapte penale", a declarat Gabriel Diaconu, psihiatru.

Noul premier anunţă că va trata foarte serios violenţa şcolară.

"Securitatea în şcoli, acesta a fost primul subiect pe care l-am abordat după tragedia care s-a întâmplat la Bistriţa. Nu există scuze pentru violenţă şi am decis, împreună cu aceşti miniştri, să facem cât mai rapid un plan concret de acţiune", a declarat Luca Niculescu.

Violenţă şi la o şcoală din Dâmboviţa. Un elev de clasa a opta a primit ordin de protecţie după ce a fost lovit şi ameninţat cu moartea de un coleg în timpul orelor.