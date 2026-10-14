Poliţiştii locali din Sectorul 1 au fost dotaţi cu bodycam-uri. Imaginile ajung în timp real în dispecerat

Poliţia Locală are bani şi se modernizează! În Sectorul 1, agenţii au fost dotați cu body-cam-uri care transmit imagini în direct, prin internet, către dispecerat. Astfel, fiecare intervenție poate fi urmărită în timp real, de la distanță.

Noile camere video se adaugă sistemului de peste 1.700 de camere de supraveghere instalate în parcuri, intersecții și pe străzile secundare. Imaginile sunt stocate timp de șase luni, apoi sunt șterse definitiv, iar în acest interval pot fi folosite pentru identificarea persoanelor care comit infracțiuni.

"Sunt 130 de camere, suficiente pentru toate turele pe care le avem în Sectorul 1. Acestea îi vor ajuta, pe de o parte, pe cetățeni să își demonstreze nevinovăția în cazul în care comportamentul polițistului local a fost abuziv, dar îi vor proteja și pe polițiștii locali atunci când vor aplica sancțiunile corespunzătoare", a declarat George Tuţă, primarul Sectorului 1.